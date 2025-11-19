Celia Molina 19 NOV 2025 - 14:23h.

El actor que interpretó al joven mago en la saga de películas le ha mandado una carta a su sucesor, Dominic McLaughlin

Muchos londinenses han sido ya testigos de algunas de las escenas del rodaje de la serie reboot de 'Harry Potter', que se estrenará en el año 2027. La ambiciosa producción narrará la historia del "niño que sobrevivió" de una forma más exhaustiva y, cada temporada, que se corresponderá con cada uno de los libros escritos por J.K. Rowling, aportará nuevos detalles presentes en las novelas que, por tiempo y espacio, no cabían en las películas.

Los tres (afortunados) niños que darán vida a Harry, Ron y Hermione, núcleo central de la trama, son Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, respectivamente; si bien, para muchos fans, la cara de Daniel Radcliffe siempre estará asociada con el personaje original. Daniel, que pasó buena parte de su infancia (y adolescencia) rodando la saga, ha querido tener un detalle con su sucesor, el nuevo actor que se meterá en la piel de "el elegido", tal y como ha confesado en una entrevista en el programa "Good Morning América".

"Veo a esos niños actuando y solo quiero abrazarlos"

"No diría que cualquiera que vaya a interpretar a Harry tenga que ponerse en contacto conmigo, pero conozco a algunas personas que trabajan en la producción", dijo Radcliffe sobre la serie de HBO. "Le escribí a Dominic y le envié una carta, y él me respondió con una nota muy amable", apuntó, visibilizando la armonía que hay entre los dos.

"No quiero ser un fantasma en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: "Espero que lo pases muy bien, incluso mejor que yo, que lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor". Y así es, veo estas fotos de él y los otros niños y solo quiero abrazarlos. Parecen tan jóvenes. Los miro y digo: "Es una locura que yo hiciera eso a esa edad". Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando muy bien", concluyó el actor.

El joven reparto de la serie de HBO también incluye también a Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros. La BBC informó en julio que Warner Bros. Studios Leavesden, la productora de la serie, construyó una escuela temporal para que estos actores - en edad escolar - puedan seguir con sus estudios durante el rodaje de la próxima década, ya que se espera que este proyecto se alargue durante diez largos años.

El reboot aportará, por tanto, nuevas caras a una historia que generó un tremendo fandom, pues solo uno de los actores que participaron en las películas volverá a salir en la serie, interpretando el mismo papel que entonces. Se trata de Warwick Davis, el mítico actor de 'Willow', que en el cine dio vida a dos de los personajes de la obra de J.K. Rowling: el profesor Flitwick y el duende Griphook. Ahora, en la producción de HBO, volverá a meterse en la piel del profesor, siendo el único actor 'repetidor' que volverá a participar en el set de rodaje.