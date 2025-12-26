El precio del litro de gasolina se sitúa en los 1,451 euros, siendo este su cuarto descenso consecutivo

El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea

El precio medio del litro de la gasolina ha tocado un nuevo mínimo anual, situándose en los 1,451 euros, tras sumar su cuarto descenso consecutivo al abaratarse un 1,3% con respecto a la pasada semana.

De esta manera, en plenas vacaciones de Navidad el precio de los carburantes ha proseguido esta semana con la tendencia bajista de este último mes del año.

Precios similares a antes de la guerra de Ucrania

Si hablamos del precio medio del litro de diésel, este ha sumado su cuarta bajada seguida, tras abaratarse un 1,73% frente a hace una semana, para situarse en los 1,4 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

En el caso de la gasolina, habría que retroceder hasta fechas anteriores al estallido de la guerra de Ucrania para encontrar un precio más bajo, en concreto, nos tendríamos que situar en la primera semana de octubre de 2021.

Por otro lado, hay que recalcar que, las subvenciones que se aplicaron por la crisis energética, el precio en el surtidor estuvo por debajo durante bastante tiempo en fechas posteriores. Para el gasoil, los 1,4 euros por litro de esta semana, es el nivel más bajo desde finales del pasado mes de octubre.

Con estos descensos, en lo que va de 2025, la gasolina registra un abaratamiento del 4,85% respecto al cierre del año anterior, mientras que el diésel es casi un 3% más barato frente al precio en que despidió 2024.

Depósito lleno a 3,85 euros más barato

A día de hoy, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 77 euros, unos 2,14 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 79,145 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 79,8 euros, unos 3,85 euros menos que hace un año, cuando superaba los 83,65 euros.

Asimismo, una semana más, el precio medio del litro del diésel se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 147 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Precios españoles, más baratos que los europeos

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,593 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,644 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior con respecto al de la media de la UE, que es de 1,522 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,544 euros.