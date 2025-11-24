Muere Udo Kier, actor de 'Frankenstein' de Andy Warhol y 'Sangre para Drácula', a los 81 años

El alemán ha perdido la vida a los 81 años en California, Estados Unidos, tal y como ha informado su pareja

El actor había actuado en más de 200 películas a lo largo de su extensa carrera cinematográfica

El legendario actor alemán Udo Kier ha fallecido en un hospital de Palms Springs, California, este pasado domingo 23 de noviembre a los 81 años de edad, tal y como ha confirmado su pareja, Delbert McBride, a la revista 'Variety'.

Kier fue uno de los actores más singulares y camaleónicos del cine contemporáneo. Su carrera, que abarcó más de cinco décadas, lo convirtió en un icono del cine alternativo.

El intérprete, que durante los últimos años estaba afincado en Estados Unidos, actuó en más de 200 películas a lo largo de su extensa carrera cinematográfica, algunas de culto como 'Rompiendo las Olas', 'Sangre para Drácula', 'Frankenstein' de Andy Warhol o 'Ace Ventura', entre otras.

Estos últimos dos filmes le catapultaron a la fama, colaborando con el guionista y director Rainer Werner Fassbinder en producciones como 'La mujer del jefe de estación', 'La tercera generación' y 'Lili Marleen'.

El actor también sorprendió al público estadounidense con 'Mi Idaho privado', basado en 'Enrique IV' de Shakespeare, tras conocer al director Gus Van Sant, dos veces nominado al Oscar.

Sus papeles secundarios también dieron que hablar, destacando su actuación en 'Armageddon' y 'Blade'.

Su infancia estuvo marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Nació durante un bombardeo que destruyó el hospital en el que su madre se encontraba. Por milagro, ambos sobrevivieron.

En la década de 1960, Kier se trasladó a Londres para estudiar inglés y fue allí donde, casi por casualidad, dio sus primeros pasos en el cine.

Su gran salto llegó en los años 70, cuando trabajó con el director Paul Morrissey, colaborador cercano de Andy Warhol.

"Me gustan las películas de terror porque, si tienes papeles pequeños o de invitado, es mejor ser malvado y asustar a la gente que ser el tipo que trabaja en correos y vuelve a casa con su mujer y sus hijos. El público te recordará más", aseveró años atrás.

En los últimos años ha recibido un reconocimiento por sus papeles protagonistas, como en 'Swan Song', de 2021, donde interpreta a un peluquero retirado que emprende un viaje emocional hacia la reconciliación consigo mismo. Una actuación que fue vista como una de las más sensibles y completas de su carrera.

Su última aparición cinematográfica ha sido en el thriller 'El agente secreto', de Kleber Mendoça Filho, en la que interpreta a un superviviente judío del Holocausto en los últimos años de la dictadura militar brasileña.