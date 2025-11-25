Es evidente que Freddie Mercury poseía una técnica vocal asombrosa, ampliamente reconocida. En cambio, en Bad Bunny, “lo que entendemos por técnica vocal, pues está ausente”

En las últimas décadas, las tendencias musicales han cambiado de forma drástica, algo que genera debate entre generaciones. La comparación entre dos figuras tan distintas como Freddie Mercury y Bad Bunny ilustra muy bien cómo ha evolucionado la música y lo que demanda el público actual. Freddie representaba la potencia vocal y el virtuosismo de los años 80, mientras que Bad Bunny encarna el fenómeno global del siglo XXI, siendo considerado “el cantante latino más importante del siglo”. Su éxito es incontestable, sus premios innumerables y las comparaciones resultan inevitables.

Cuando se plantea un duelo vocal entre ambos artistas, los expertos lo tienen bastante claro. Jonathan Herrero, coordinador musical de la Escuela Muba, afirma con rotundidad: “Ha sonado la campana y Freddie ya ha ganado. No se puede comparar.” Por su parte, María Sisho, vocal coach de Rock Factory, sostiene que “Freddie Mercury puede cantar como Bad Bunny, pero Bad Bunny no puede cantar como Freddie Mercury.” Incluso Pablo Carreira, otro profesional del sector, coincide con esta valoración, aunque añade un matiz importante: “Tenemos que pensar que estamos hablando de épocas muy distintas.”

Es evidente que Freddie Mercury poseía una técnica vocal asombrosa, ampliamente reconocida. En cambio, en Bad Bunny, “lo que entendemos por técnica vocal, pues está ausente”, según apuntan los especialistas. Sin embargo, la voz no lo es todo en la industria musical actual. Tal y como señala José Masegosa, “a Bad Bunny se le sigue por su arte, no por cómo canta. Carisma personal, las letras…” Ese carisma y esa capacidad para conectar con su público son parte esencial de su éxito.

Los géneros evolucionan y los gustos también. La música urbana y los ritmos latinos conectan con la juventud de hoy, se viralizan con rapidez y se integran en la cultura digital. Igual que Michael Jackson entendió el fenómeno del videoclip o Queen descubrió nuevas formas de interactuar con el público en canciones como We Will Rock You, los artistas actuales dominan otros lenguajes. En este caso, Bad Bunny y muchos músicos de su generación comprenden a la perfección los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales, herramientas fundamentales para llegar a millones de personas.

En cada época ha habido campeones, y cada uno ha sabido conectar con su sociedad de forma distinta. Freddie Mercury y Bad Bunny son producto de contextos completamente diferentes, pero ambos representan fenómenos culturales que definen su tiempo.