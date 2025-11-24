La pareja de artistas ha estrenado su primer single navideño, una versión muy personal y latina del clásico 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas'

El lanzamiento llega en un momento clave para el cantante con su gira internacional 'Nuestro Lugar Feliz'

El cantautor colombiano Camilo y su esposa, Evaluna Montaner, han lanzado un nuevo tema navideño llamado 'Navidad en Cada Esquina', un sencillo que se estrenó el pasado 20 de noviembre y que supone una versión muy personal y latina del clásico navideño 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas'.

El tema marca el regreso festivo de la querida pareja, que mezcla nostalgia, ritmos de salsa y calidez latina justo a tiempo para la temporada navideña.

Lo más llamativo de esta canción es cómo la pareja de artistas unen dos formas muy distintas de vivir la Navidad: la de América Latina y la tradición invernal de Estados Unidos. Según las propias palabras de Camilo, ambos querían representar esa dualidad: "En Latinoamérica la Navidad es ruidosa, hay baile, hay movimiento", mientras que en EE.UU. "todo se trata de ponerse cómodo porque afuera hace frío".

"Cuando comencé a pasar las fiestas aquí con Evaluna, pensé: 'Wow, esto es una vibra totalmente diferente. En América Latina la Navidad es ruidosa, hay baile, hay movimiento, y en Estados Unidos todo se trata de ponerse cómodo porque afuera hace frío'. Terminé amando ambas culturas, así que con esta versión quisimos unir esos dos mundos. Cada vez que la escucho me transporta a mi familia, y espero que le pase lo mismo a otras personas", ha señalado el intérprete de 'Una vida pasada'.

Una de las claves del éxito de esta canción es la química entre Camilo y Evaluna. En la letra, cantan frases como "ya se ve Navidad… y contigo es mejor", reflejando así el sentido de hogar y unión familiar que caracteriza el espíritu navideño.

La canción viene acompañada de un videoclip que refleja perfectamente el ambiente que querían transmitir. El vídeo fue grabado en su finca, un lugar íntimo y familiar que se convierte en el escenario ideal para recrear la Navidad que imaginan: llena de risas, celebración y junto a sus seres queridos.

Sus proyectos en 2025

Este lanzamiento llega en un momento simbólico para ellos: tras un año muy activo para Camilo, con su gira internacional 'Nuestro Lugar Feliz' y múltiples reconocimientos.

De este modo, el single cierra un 2025 que ha contado con presentaciones en el Global Citizen Festival en Central Park, Coca-Cola Fes en Japón y su gira mundial por España, México, Colombia, Perú y Chile, entre otros países de Latinoamérica.

Camilo ahora celebra la unión y la alegría compartidas con este nuevo lanzamiento junto a Evaluna, con quien ya conquistó los corazones y oídos de los fans con colaboraciones como 'Por Primera Vez', 'Machu Picchu' e 'Índigo', entre otras. Con 36 nominaciones al Latin Grammy y tres al Grammy, el colombiano continúa expandiendo los límites del pop latino.