El mítico grupo de los años ha anunciado las fechas y ciudades de su nueva gira, 'Los mejores años de nuestra vida 2026'

Hombres G: "Nunca vamos a pedir perdón ni a cambiar una sola coma de nuestras canciones"

En 2026, los fans del mítico grupo de los años 80, 'Hombres G', sí que van a 'pasárselo bien'. Esta banda, que se hizo conocida con temas tan gamberros como 'Devuélveme a mi chica', 'Suéltate el pelo' o 'La chica cocodrilo', acaba de anunciar su nueva gira, en aras de una incombustible energía que parece no abandonarles nunca. A sus 61 años, David Summers volverá a subirse al escenario, junto con el resto de los componentes del grupo, para encontrarse con sus fieles seguidores, que les acompañan desde el 1985.

El tour, llamado Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, emulará al de 2025, con el que celebraron su 40 aniversario. Así, comenzará el 16 de mayo del próximo año en Albacete, recorrerá las principales ciudades y festivales españoles, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre, tal y como la banda ha publicado en su cuenta de Instagram oficial. La preventa de las entradas se hará este miércoles, 26 de diciembre, a partir de las 10h en Livenation.es y la venta general, el 28 de diciembre, a las 10:00 horas en la misma página.

Preventa y venta de entradas, este 26 y 28 de diciembre

Además de Albacete y Madrid, estas serán las fechas de los conciertos, tanto los individuales como los pertenecientes a festivales: 23 de Mayo en Castellón, 19 de junio en Córdoba, 3 de julio en Sevilla, 9 y 11 de julio en Portas, 11 de julio en Gijón, 18 y 19 de julio en Castro-Urdiales, 25 de julio en Palma de Mallorca, 1 de agosto en Fuengirola, 12 de agosto en Chiclana de la Frontera, 20 y 23 de agosto en Almería, 29 de agosto en Alicante, 18 de septiembre en Guadalajara, 19 de septiembre en Granada, 3 de octubre en Barcelona, 9 de octubre en Murcia, 14 de noviembre en Valencia, 21 de noviembre en Zaragoza, 28 de noviembre en Pamplona y 5 de diciembre en A Coruña.

“Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", han dicho los miembros de 'Hombres G', convencidos de que éste es sus mejor momento, profesional y personal. "Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de sus directos porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad de siempre ", aseguran los productores de la gira.

El tour llegará acompañado de un documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026. Estará dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo. Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de 'Hombres G' es ahora.