Gonzalo Barquilla 27 NOV 2025 - 07:15h.

Joan S. Luna y José de Montfort, autores de 'C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja', repasan la trayectoria de Antón Álvarez

C. Tangana va a ser padre: su pareja Rocío Aguirre confirmó recientemente que está embarazada

Compartir







La trayectoria de C. Tangana ha estado marcada por un avance firme y constante, pero los próximos capítulos se anuncian desde un lugar inesperado como es la paternidad. Para Joan S. Luna y José de Montfort, autores de 'C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja' (Kultrum), es un punto de inflexión absoluto a sus 35 años.

"Seguro que le cambiará el rumbo artístico, y seguramente para bien. Más que con mayor serenidad, con la conciencia del legado, de la trascendencia que, de cualquier forma, siempre ha estado muy presente en su ideario y en su voluntad de trabajo. Así que seguro que, como dijo Rocío en la imagen de Instagram que sirvió para que todos los medios se hicieran eco de la inminente paternidad de C. Tangana, el bebé vendrá con parabienes y con algún que otro pan debajo del brazo", detallan los autores.

Si algo destaca en el libro y en la conversación con sus autores es la manera en que Antón Álvarez Alfaro -ayer Crema, hoy C. Tangana- entiende su propio camino como una obra en evolución continua. Y, al mismo tiempo, una obra que no puede desligarse de su vida.

PUEDE INTERESARTE El discurso de C. Tangana en los Premios Goya el pasado mes de febrero

De las calles de Tetuán al artista total

Luna y Montfort insisten en que buena parte de su carácter creativo se gestó en los parques de Tetuán y en los códigos de la calle madrileña, su lugar de origen: "Sin ninguna duda el haber forjado un carácter en los parques y en las calles de Madrid le hicieron ganar la suficiente confianza –si es que no venía ya de serie– en sus muchas posibilidades como artista. Es obvio que, en su interior, existía una ambición innata, pero una ambición sin esfuerzo y trabajo no llega a nada".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, añaden un matiz que atraviesa todo el libro: "Desde nuestra perspectiva, también ha sido muy importante la capacidad que ha tenido de aprender de otros y colaborar con gente que le ha ayudado a crecer como creador y a desarrollar sus ideas. Tanto da que hablemos del Antón de 15 años como del de 35, porque todos ellos son C. Tangana y hemos tenido el placer -o la suerte- de poder verle crecer como persona y como artista al mismo tiempo, si es que en su caso no se trata de una misma cosa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Crema, Agorazein y una metamorfosis sin ruptura interior

Los autores describen Agorazein como una rareza preciosa en el panorama español: "No podemos decir que Agorazein fueran/sean un colectivo como, es un decir, Wu-Tang Clan, pero sí podemos afirmar que son lo más parecido que ha habido en nuestro país a colectivos mucho más jóvenes y libres como Odd Future o incluso Brockhampton en el cada uno de los miembros cuenta con una personalidad clara y definida con la que se complementa perfectamente el conjunto".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

También recalcan el valor afectivo del proyecto: "Agorazein representa además el triunfo de la amistad, puesto que Sticky ya había conectado muy bien con otros de los componentes cuando era Manto y Fabianni siempre ha sido fiel escudero de Antón desde sus inicios". Y recuerdan cómo el propio Pucho lo llevaba tatuado en la lengua: "Durante buena parte de la carrera de C. Tangana, los restantes miembros del colectivo le apoyaban perfectamente en directo y él siempre tenía ese 'AGZ para siempre' en los labios".

A pesar de las mutaciones estéticas, una cosa nunca cambió: "Sencillamente la persona que está detrás. Lo que vemos del paso de Crema a C. Tangana no es ni más ni menos que el paso de un chico a la edad adulta. Y ninguno de nosotros ha sido exactamente la misma persona en ese viaje a la vez que tampoco nos hemos convertido en nadie diametralmente distinto. Por eso insistimos en el punto de que la evolución de C. Tangana nos está también contando muchas cosas de nosotros mismos".

El espejo que incomoda: por qué polariza

Para ellos, la polarización no es casualidad: "Cuando un artista radicaliza su mensaje, en el sentido de que va a la raíz del mismo, siempre levanta ampollas, porque funciona como una suerte de espejo de las debilidades, ambiciones, sueños y patologías contemporáneas".

Aun así, creen que el reconocimiento crítico ya llegó: "Lo que sí que es cierto es que, salvo excepciones, la crítica se ha rendido a su obra; particularmente en los últimos años, sobre todo a raíz de El Madrileño, cuando ya ha demostrado quizá todo lo que tenía que demostrar en el mundo de la música".

Un creador único: riesgos, colaboraciones y orgullo estético

Analizar a C. Tangana no es igual que analizar a otros músicos españoles. Y los motivos están claros: "Esa capacidad de tener una personalidad aparentemente tan camaleónica y al mismo tiempo tan afianzada en sus principios; así como la forma en la que colabora con terceras personas. Siempre hemos sabido con quién estaba trabajando, quién le hacía las bases, quién ha estado detrás de sus videoclips. C. Tangana no juega solo, juega con gente de talento y le gusta que ese talento salga a la luz. Como él decía al hablar de la escena, cuántos más artistas funcionen, más salud tendrá la escena musical española".

También destacan su valentía: "¿Alguien que no fuera él se podría haber atrevido a, en pleno auge de la música urbana de corte juvenil, a trabajar con 'viejas glorias' de la escena musical española y a reivindicar esos lazos con el pasado? ¿Alguien se ha atrevido a mostrar tanto orgullo de ser madrileño e incluso español en un momento en el que no era algo precisamente bien visto?".

¿Quién es realmente Antón?

Los autores creen que no hay contradicción entre el personaje y la persona: "Aquí lo público y lo privado se entremezclan perfectamente".

Y revelan un rasgo inesperado: "Sí que nos gustar�ía destacar un rasgo de su carácter sobre el que no se suele llamar mucho la atención y es que, en privado, es una persona muy educada".

Del trap a un lenguaje sentimental y cinematográfico

C. Tangana fue una figura relevante del trap, pero decidió romper con ese molde. No obstante, nunca se obsesionó con ese cambio: "Más que de obsesión deberíamos hablar de apertura estética. Su ruptura con el trap, o más bien su distanciamiento, tiene que ver con su voluntad de acercarse al pop, de ampliar los registros de su música y de darle más sentimentalidad y emoción a sus letras, pero también proviene de la convicción de que el trap era una etiqueta que constreñía demasiado las opciones creativas para su música, al regirse por unos códigos muy marcados".

También influyó el salto audiovisual: "Ello va unido a una voluntad audiovisual de realizar videoclips 'profesionales', con una muy cuidada dirección artística, más apta para un público mainstream o generalista, cosa que escapaba de los vídeos, temas y ritmos de la música trap".

El salto al cine y la revelación de Yerai Cortés

Respecto al salto cinematográfico, los autores destacan que estaba anunciado: "En realidad es un salto lógico, natural. Si pensamos en la gira “Sin Cantar Ni Afinar”, ya traía un fuerte perfil teatral, iba acompañado el espectáculo además con un equipo de filmación de cine y la puesta en escena de todo el show estaba pensada en términos cinematográficos. Era hasta cierto punto esperable, también está el documental 'Esta ambición desmedida' (2023)".

Luna y Montfort explican por qué 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' fue decisiva para volcarse en su faceta como director: "Nos habla de uno de los aspectos también importantes de la carrera de Antón Álvarez, que es el azar y la oportunidad. Cuando ha visto una opción creativa válida, que casa con su ideario artístico y que puede significar una evolución en su carrera, él se lanza a pecho descubierto". Sobre el documental, destacan su sensibilidad: "En la cinta, Puchito sabe crear el espacio de intimidad necesario para que los protagonistas nos abran su corazón y manifiesten sus ilusiones y miedos".

Su influencia cultural: iconografía y resignificación de España

En el libro se detalla cómo C. Tangana resignifica símbolos nacionales desde una mirada contemporánea: "Su influencia, en términos iconográficos, ha sido muy importante, ya que ha sabido resignificar la identidad nacional, al trabajar con toda una serie de motivos y signos del sentir español, y que tienen que ver tanto con lo geográfico como con la vestimenta, como la idea del dandismo ibérico, por ejemplo, que reactualiza".

Los autores dejan una predicción sorprendente: "No sería raro que, por ahí, le diese por la escritura. No olvidemos que estudió filosofía para poder pasarse todo el día leyendo. Y de la lectura a la escritura solo va un paso".

Lo que aprendieron de él: éxito, dinero y disciplina

Los autores cierran con una reflexión que podría funcionar como manifiesto generacional: "Una de las mejores cosas que se puede aprender de Antón Álvarez es que no ha de darnos vergüenza querer conseguir el éxito. Y el éxito no significa ganar millones ni tener un Lamborgini, el éxito es dedicarte a lo que quieres".

Y añaden: "Nada se consigue sin disciplina, esfuerzo ni sacrificio. No hables de hacer las cosas. Hazlas, equivócate y luego vuelve a empezar". Además, subrayan algo que consideran esencial: "En nuestro país hablar de dinero siempre ha sido feo, de mal gusto, pero deberíamos más hablar de dinero. Al final es fundamental en nuestra vida y lo gobierna todo".

¿Y por qué este libro ahora?

Luna y Montfort eligieron este momento para detenerse y ofrecer una mirada completa sobre C. Tangana, sus transformaciones y su trayectoria. "Lo que nos gustaría que el lector saque de este libro es un entendimiento completo de la figura de C. Tangana, el por qué y el cómo de sus diferentes derivas, reencarnaciones y disfraces. Queremos que se entienda su trayectoria en su conjunto y que, a pesar de los muchos cambios que ha habido en su carrera, tengamos una instantánea sólida de sus 20 años de carrera hasta la fecha, tanto en solitario como formando parte de Agorazein".

Para ellos, el libro también refleja el cierre de un primer ciclo -o uno de los ciclos- de su carrera, yendo desde la música hacia el cine: "Queremos subrayar que el personaje de C. Tangana es una figura compleja, poliédrica y llena de matices, algo que, por tanto, queríamos explicar en estas poco más de 200 páginas, dando contexto a sus diferentes mutaciones, disfraces y alias. Para nosotros es, sin duda, uno de los artistas españoles más interesantes con proyección internacional, y nos parecía un buen momento para reflexionar sobre todos sus aciertos y fracasos hasta este momento".