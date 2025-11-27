'Cangrejos Albinos', finalista de los Premios iVoox 2025 en la categoría de Mejor Podcast de Marca
La gala, que estará conducida por las actrices y podcasters Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga, se celebrará el próximo 3 de diciembre y podrá seguirse online
Cangrejos Albinos, formato de entrevistas conducido por Ángeles Blanco y grabado en Jameos del Agua, en Lanzarote, es finalista a Mejor Podcast de Marca gracias a la votación popular
El próximo 3 de diciembre a las 19 horas se celebrará la gala de los Premios iVoox 2025. El evento reconocerá el talento de los creadores más destacados del año, en una octava edición de récord donde han participado más de 1.500 podcasts, y más de 80.000 oyentes han votado a sus favoritos, con más de 300.000 votos registrados.
Estará conducida por las actrices y podcasters Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga y podrá seguirse en directo desde premios.ivoox.com. Las creadoras de '¿Te quedas a leer?' y 'Señoras con Visón' serán las encargadas de presentar una gala en la que se rendirá homenaje al podcast independiente, símbolo de la libertad creativa y diversidad de voces que definen al formato.
Cangrejos Albinos, mucho más que un ciclo de entrevistas
El evento se celebrará desde el plató de BCN Media Hub en Barcelona, en un formato híbrido que combinará la participación de ganadores presenciales y online. Y entre los finalistas para salir vencedor en la categoría de Mejor Podcast de Marca está Cangrejos Albinos, un formato de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CATC) y Mediaset España que une arte, territorio y conversación desde los Jameos del Agua y que se puede ver en la plataforma Mediaset Infinity.
Ángeles Blanco es la encargada de conducir este espacio que, más que un ciclo de entrevistas, es un archivo emocional, un espacio para la reflexión, una invitación a escuchar a quienes han dejado huella en su ámbito y en la sociedad de la mano de invitados como Gemma Mengual, Ángel León, Elsa Punset o Iñaki Gabilondo.
En las restantes 17 categorías compiten otros finalistas como Nadie Sabe Nada, el podcast de comedia de Andreu Buenafuente y Berto Romero; La Ruina, donde Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull juzgan las peores anécdotas del público; La Base, el espacio de análisis político de Pablo Iglesias; Carne Cruda, el podcast de contracultura de Javier Gallego; Criminopatía, el popular true crime de Clara Tiscar; o Planeta Oculto, donde Mar Gómez explora los grandes misterios del universo.
Tres reconocimientos especiales elegidos
Además de las categorías votadas por los oyentes, un jurado profesional, compuesto por profesionales de la industria y del ámbito sonoro, otorgará tres reconocimientos especiales al mejor podcast de marca, mejor podcast revelación y mejor podcast del año.
Para esta octava edición, el jurado está integrado por Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales de Mediaset; Ángela Blanco, directora de video editorial de Webedia España; Eva Correa, vicepresidenta de la Academia del Audio y directora de la agencia creativa MecMec; Eva Niñerola, responsable del área audiovisual y de podcasts de La Vanguardia; Mia Font, responsable del área digital y de podcast de El Terrat; y Aitor Lagunas, periodista, director de la revista Panenka y creador de los podcasts Brazalete Negro y El Atlas de Brazalete.
Los finalistas que marcan el pulso del podcast en 2025
Actualidad y sociedad
- Observador Global Podcast
- La Voz de César Vidal
- La ContraCrónica
- En Libertad
- No es el fin del mundo
- Falsa Bandera
- La Base
- ESPURNA
- El Canal del Coronel
- Carne Cruda
Bienestar y familia
- Casa Perfecta
- Rollo bollo
- Club de Malasmadres
- El podcast de Cristina Mitre
- Radio Fitness Revolucionario
- PROFE CLAUDIO NIETO
- Gemidos Ahogados
- Tus amigas las hormonas
- El Podcast de Jana Fernández
- Más Allá de la Visión
Ciencia
- A hombros de gigantes
- El Abrazo del Oso Podcast
- Aparici en Órbita
- Coffee Break: Señal y Ruido
- Planeta Oculto
- Astrobitácora
- Universo de Misterios
- Sapiens
- A Ciencia Cierta
- Oscilador Armónico
Cine
- CARNE DE VIDEOCLUB
- Sucedió una noche
- Delirios de España. Las frivolidades de un país
- La Órbita De Endor
- CineActual
- Cultura Seriéfila
- Par-Impar
- Luces en el Horizonte
- Todopoderosos
- Destino Arrakis
Crímenes reales
- Crímenes y Criminales – Hechos Anómalos
- Miss Crímenes
- Crónicas de la Calle Morgue
- Territorio Negro
- Brazalete Negro
- Criminopatía
- El señor de los crímenes
- INVESTIGADICTOS
- Dossier Negro
- Extremadamente Crueles
Cultura
- Campamento Krypton
- CUENTOS DE LA CASA DE LA BRUJA
- La Cultureta
- Un Libro Una Hora
- Un Mundo Violento
- Regreso a Hobbiton
- Terror y Nada Más
- Terra Ignota
- El Descampao
- Noviembre Nocturno
Deporte
- Paquetes
- El reverso
- El Maillot
- Team Barça
- Tribuna Deportiva
- NBA – Mínimo de veterano
- A la Cola del Pelotón
- El Capologist
- El Morning de Axel y Rulo
- V9 – Fórmula 1 en español
Empresa y tecnología
- Monos estocásticos
- Economía para quedarte sin amigos
- MS-DOS CLUB
- Píldoras del Conocimiento
- kaizen con Jaime Rodríguez de Santiago
- Salud Financiera
- El Estoico
- Inversión Racional Podcast
- TISKRA
- Value Investing FM
Historia y creencias
- La ContraHistoria
- La Escóbula de la Brújula
- Pedazos de historia
- Roma Aeterna
- Casus Belli
- SER Historia
- HistoCast
- La Biblioteca Perdida
- El Ocaso De Roma
- Antena Historia
Humor
- Sastre y Maldonado
- Quieto todo el mundo
- Rimel y Castigo
- Las Noches de Ortega
- Misterios Cotidianos
- La Ruina
- Concepto Sentido
- Mochila al Pasado
- Nadie Sabe Nada
- Tiempo de Culto
Mente y psicología
- Cuadernos de Inlogika
- Un ratito con Irene
- La teoria de la mente
- Ojalá lo hubiera sabido antes
- #PróximaEstación
- PsicoGuías por Helena Echeverría
- La mente y sus cicatrices
- Entiende Tu Mente
- Onda Interior
- EMOTION ME por Pedro Vivar
Misterio
- NUEVA DIMENSIÓN
- Protagonistas de lo Insólito
- La Rosa de los Vientos
- El Centinela del Misterio
- La Posada Del Cuervo
- Terrores Nocturnos
- El Colegio Invisible
- Espacio en Blanco
- Días Extraños
- El Dragón Invisible
Música
- El Sótano
- Perpetuum Mobile
- Estación GNG
- La Gran Travesía
- LET’S ROCK RADIO!
- Strawberry Fields
- Bienvenido a los 90
- El Vuelo del Fénix
- Museo Dance Remember 90´s y 2000 Energy Power
Videojuegos y aficiones
- AQSJ – El podcast
- La Voz de Horus
- Qué Rico el Mambo Podcast
- La voz de Bugman
- Solo en Balda
- Los Archivos de Arkham
- El Garaje Hermético de Máximo Sant
- Reconectados Videojuegos
- La Torre del Cuervo
- A Link To the Podcast
Mejor podcast de marca
- Premonición
- La Sublime Condición Humana
- Cangrejos Albinos
- Pioneros For Life
- Clásicos con Altura
- Cuídate fácil
- El podcast de coches.net
- MNEMÓSINE
- La Bala Mágica
- Grandes Infelices
- Thyssen
- El hombre de las mil caras
- Sin Cita Previa: Salud en la Mujer
- Mi Perdición
- Jules y Ren
Mejor podcast revelación
- El perfilador
- Vida Corriente en la Edad Media
- El Pan de Gambas
- Un chino y medio
- AQSJ – El podcast
- Miss Crímenes
- Terror en blanco
- Cibermillonarios
- Vivir y morir en Gaza
- Arde Venecia
- El Atlas del Brazalete
- Esto salía en una peli francesa
- La voz de Bugman
- El Siglo de las Sombras
- Escoltas: la sombra que me protegía de ETA