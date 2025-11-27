La gala, que estará conducida por las actrices y podcasters Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga, se celebrará el próximo 3 de diciembre y podrá seguirse online

Cangrejos Albinos, formato de entrevistas conducido por Ángeles Blanco y grabado en Jameos del Agua, en Lanzarote, es finalista a Mejor Podcast de Marca gracias a la votación popular

El próximo 3 de diciembre a las 19 horas se celebrará la gala de los Premios iVoox 2025. El evento reconocerá el talento de los creadores más destacados del año, en una octava edición de récord donde han participado más de 1.500 podcasts, y más de 80.000 oyentes han votado a sus favoritos, con más de 300.000 votos registrados.

Estará conducida por las actrices y podcasters Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga y podrá seguirse en directo desde premios.ivoox.com. Las creadoras de '¿Te quedas a leer?' y 'Señoras con Visón' serán las encargadas de presentar una gala en la que se rendirá homenaje al podcast independiente, símbolo de la libertad creativa y diversidad de voces que definen al formato.

Cangrejos Albinos, mucho más que un ciclo de entrevistas

El evento se celebrará desde el plató de BCN Media Hub en Barcelona, en un formato híbrido que combinará la participación de ganadores presenciales y online. Y entre los finalistas para salir vencedor en la categoría de Mejor Podcast de Marca está Cangrejos Albinos, un formato de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CATC) y Mediaset España que une arte, territorio y conversación desde los Jameos del Agua y que se puede ver en la plataforma Mediaset Infinity.

Ángeles Blanco es la encargada de conducir este espacio que, más que un ciclo de entrevistas, es un archivo emocional, un espacio para la reflexión, una invitación a escuchar a quienes han dejado huella en su ámbito y en la sociedad de la mano de invitados como Gemma Mengual, Ángel León, Elsa Punset o Iñaki Gabilondo.

En las restantes 17 categorías compiten otros finalistas como Nadie Sabe Nada, el podcast de comedia de Andreu Buenafuente y Berto Romero; La Ruina, donde Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull juzgan las peores anécdotas del público; La Base, el espacio de análisis político de Pablo Iglesias; Carne Cruda, el podcast de contracultura de Javier Gallego; Criminopatía, el popular true crime de Clara Tiscar; o Planeta Oculto, donde Mar Gómez explora los grandes misterios del universo.

Tres reconocimientos especiales elegidos

Además de las categorías votadas por los oyentes, un jurado profesional, compuesto por profesionales de la industria y del ámbito sonoro, otorgará tres reconocimientos especiales al mejor podcast de marca, mejor podcast revelación y mejor podcast del año.

Para esta octava edición, el jurado está integrado por Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales de Mediaset; Ángela Blanco, directora de video editorial de Webedia España; Eva Correa, vicepresidenta de la Academia del Audio y directora de la agencia creativa MecMec; Eva Niñerola, responsable del área audiovisual y de podcasts de La Vanguardia; Mia Font, responsable del área digital y de podcast de El Terrat; y Aitor Lagunas, periodista, director de la revista Panenka y creador de los podcasts Brazalete Negro y El Atlas de Brazalete.

Los finalistas que marcan el pulso del podcast en 2025

Actualidad y sociedad

Observador Global Podcast

La Voz de César Vidal

La ContraCrónica

En Libertad

No es el fin del mundo

Falsa Bandera

La Base

ESPURNA

El Canal del Coronel

Carne Cruda

Bienestar y familia

Casa Perfecta

Rollo bollo

Club de Malasmadres

El podcast de Cristina Mitre

Radio Fitness Revolucionario

PROFE CLAUDIO NIETO

Gemidos Ahogados

Tus amigas las hormonas

El Podcast de Jana Fernández

Más Allá de la Visión

Ciencia

A hombros de gigantes

El Abrazo del Oso Podcast

Aparici en Órbita

Coffee Break: Señal y Ruido

Planeta Oculto

Astrobitácora

Universo de Misterios

Sapiens

A Ciencia Cierta

Oscilador Armónico

Cine

CARNE DE VIDEOCLUB

Sucedió una noche

Delirios de España. Las frivolidades de un país

La Órbita De Endor

CineActual

Cultura Seriéfila

Par-Impar

Luces en el Horizonte

Todopoderosos

Destino Arrakis

Crímenes reales

Crímenes y Criminales – Hechos Anómalos

Miss Crímenes

Crónicas de la Calle Morgue

Territorio Negro

Brazalete Negro

Criminopatía

El señor de los crímenes

INVESTIGADICTOS

Dossier Negro

Extremadamente Crueles

Cultura

Campamento Krypton

CUENTOS DE LA CASA DE LA BRUJA

La Cultureta

Un Libro Una Hora

Un Mundo Violento

Regreso a Hobbiton

Terror y Nada Más

Terra Ignota

El Descampao

Noviembre Nocturno

Deporte

Paquetes

El reverso

El Maillot

Team Barça

Tribuna Deportiva

NBA – Mínimo de veterano

A la Cola del Pelotón

El Capologist

El Morning de Axel y Rulo

V9 – Fórmula 1 en español

Empresa y tecnología

Monos estocásticos

Economía para quedarte sin amigos

MS-DOS CLUB

Píldoras del Conocimiento

kaizen con Jaime Rodríguez de Santiago

Salud Financiera

El Estoico

Inversión Racional Podcast

TISKRA

Value Investing FM

Historia y creencias

La ContraHistoria

La Escóbula de la Brújula

Pedazos de historia

Roma Aeterna

Casus Belli

SER Historia

HistoCast

La Biblioteca Perdida

El Ocaso De Roma

Antena Historia

Humor

Sastre y Maldonado

Quieto todo el mundo

Rimel y Castigo

Las Noches de Ortega

Misterios Cotidianos

La Ruina

Concepto Sentido

Mochila al Pasado

Nadie Sabe Nada

Tiempo de Culto

Mente y psicología

Cuadernos de Inlogika

Un ratito con Irene

La teoria de la mente

Ojalá lo hubiera sabido antes

#PróximaEstación

PsicoGuías por Helena Echeverría

La mente y sus cicatrices

Entiende Tu Mente

Onda Interior

EMOTION ME por Pedro Vivar

Misterio

NUEVA DIMENSIÓN

Protagonistas de lo Insólito

La Rosa de los Vientos

El Centinela del Misterio

La Posada Del Cuervo

Terrores Nocturnos

El Colegio Invisible

Espacio en Blanco

Días Extraños

El Dragón Invisible

Música

El Sótano

Perpetuum Mobile

Estación GNG

La Gran Travesía

LET’S ROCK RADIO!

Strawberry Fields

Bienvenido a los 90

El Vuelo del Fénix

Museo Dance Remember 90´s y 2000 Energy Power

Videojuegos y aficiones

AQSJ – El podcast

La Voz de Horus

Qué Rico el Mambo Podcast

La voz de Bugman

Solo en Balda

Los Archivos de Arkham

El Garaje Hermético de Máximo Sant

Reconectados Videojuegos

La Torre del Cuervo

A Link To the Podcast

Mejor podcast de marca

Premonición

La Sublime Condición Humana

Cangrejos Albinos

Pioneros For Life

Clásicos con Altura

Cuídate fácil

El podcast de coches.net

MNEMÓSINE

La Bala Mágica

Grandes Infelices

Thyssen

El hombre de las mil caras

Sin Cita Previa: Salud en la Mujer

Mi Perdición

Jules y Ren

Mejor podcast revelación