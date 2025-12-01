La técnica de cultivo de odio en redes sociales, que está triunfando entre algunos políticos

La Universidad de Oxford ha elegido la palabra del año 2025: 'Rage Bait'. Literalmente significa 'cebo de ira', lo que se refiere a contenidos diseñados para provocar polémica o indignación, es decir, una reacción, una dinámica de manipulación que se ha triplicado en los últimos años, para redes sociales.

Es casi imposible escuchar barbaridades como estas, pero algunos políticos como Donal Trump las dicen, en su debate contra Kamala en 2024 ya soltó frases como que los inmigrantes "se comen los perros, los gatos, las mascotas de la gente" y la gente no podía permanecer de brazos cruzados.

La politóloga Ana Salazar confiesa que es lo que quieren conseguir con estas reacciones "pretende agitar mucho las emociones negativas como la indignación, la ira, la rabia, el enfado, porque esas emociones generan mucho engagement" el resumen es que enganchan a la gente en redes sociales.

Si hay un maestro en lanzar cebos de ira, es Donal Trump, como en esta ocasión "podría estar en medio de la quinta avenida y disparar a alguien y no perdería ni un solo voto". O también cuando el otro día cuando insultaba a una periodista, y la llamaba cerdita, "Piggy"

Es una técnica de cultivo de odio, otro maestro del rage bait es Milei, el presidente de Argentina también ha dejado alguna frase para generar este tipo de interacción, como que "al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro" o "La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, son pedófilos".

Todas esto genera clickbait, genera alcance y genera proyección, lo saben los influencers que se enriquecen con nuestros enfados en política, pero también en deporte y en cualquier otro ámbito el rey nos tiene a todos enfurecidos