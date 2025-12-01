El presentador de 'El tiempo justo' valora su buena relación profeisonal con la hija de Isabel Pantoja

Manuel Cortes sale a la palestra y también se pronuncia sobre el cambio de posición de Kiko Rivera: "Tiene mi apoyo siempre"

Compartir







Isa Pantoja está atravesando un momento muy especial en su vida. Tras ser madre, la hija de la tonadillera recibió un mensaje de su hermano Kiko Rivera donde por primera vez se abría a unas disculpas. Además, el 'perdón' llegaba poco antes de que el DJ admitiese los errores del pasado con la socialité, recordando el duro episodio de la manguera entre otras cosas.

En un vídeo lanzado en redes, Isa Pantoja admite que a una de las primeras personas a las que llamaría para "pedirle perdón" sería, nada más y nada menos, que Joaquín Prat. "Me fui de un momento a otro del programa", justifica la hija de la artista refiriéndose a su salida de 'Vamos a ver'. Ahora, el periodista le ha querido responder con unas emotivas palabras en 'El tiempo justo'.

PUEDE INTERESARTE Preocupación en el clan Campos por el contratiempo de salud de José María Almoguera: será intervenido tras fallar su marcapasos

Las bonitas palabras de Joaquín Prat a Isa Pantoja

"No me tienes que pedir perdón, ni lo espero", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Joaquín Prat reconoce que no le molestó su salida del programa, ni que "no se despidiese" de sus compañeros. "Sí me sorprendió, y notas una especie de decepción por todo el cariño que le hemos dado siempre, porque ella es merecedora de ese cariño que le hemos dado", continúa en directo.

Joaquín Prat admite además que el haber conocido a Isa Pantoja le supuso "una grata sorpresa" poco a poco "en las horas y horas de televisión" que compartieron. "Tiene un corazón enorme", apostilla.

"Es muy madura, nunca ha eludido ningún tema. Nunca ha hablado desde el odio, la ira o el reproche. Es una mujer a la que tengo un gran cariño", agrega.

Ahora, Prat espera volverla a ver. "Quién sabe si el dia de mañana volvemos a trabajar juntos", asegura. El periodista no ha querido pasar por alto un dardo a su familia. "Perdón le tienen que pedir a ella muchas personas", dice.