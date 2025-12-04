La ex del hijo de Carmen Borrego aclara que mantienen una buena relación actualmente tras su separación

Paola Olmedo se ha pronunciado sobre la inminente operación de corazón a la que se va a enfrentar su expareja, José María Almoguera. Recordemos que el hijo de Carmen Borrego pasará por quirófano para cambiarse el marcapasos que le acompaña desde hace 12 años por un problema cardíaco -necesita llevarlo para evitar arritmias y otros contratiempos-.

Olmedo desvela que ya han "hablado", lo que denota su buena relación tras su separación."Está bien, es fuerte. Una cosa bastante delicada, uno está nervioso al fin y al cabo es quirófano", comparte como hemos podido escuchar en 'El tiempo justo'. Su ex sabe muy bien cómo suele llevar Almoguera esta enfermedad que le acompaña desde que hace años. "Siempre ha estado con las revisiones, es muy estricto con eso", explica.

Además, la paraguaya ha querido lanzarle un mensaje de optimismo antes de que sea operado. "Es un cambio por algo mejor, y ya está y va a estar a mejor", asegura. Paola Olmedo ha aclarado en qué punto está su amistad tras sus bonitas palabras hacia él. "Mantengo buena relación con él, estamos en el divorcio", agrega.

¿Ha encontrado un nuevo amor Paola Olmedo?

Según explican, una y otro tienen la custodia del niño en común "compartida". Joaquín Prat, presentador del espacio de Telecinco, reaccionaba a estas palabras. "Nos alegramos de que haya entendimiento, cordialidad", opinaba.

Paola Olmedo también ha dado detalles de su vida sentimental después de compartir que terminó su relación que empezó tras su ruptura con José María Almoguera. "No tengo pareja ni me voy a casar", dice asegurando que se siente "tranquila". Con Carmen Borrego seguirá "todo bien", después de que una y otra siguiesen manteniendo el trato tras cortar con su hijo.