El cantante Alejandro Sanz ha sido galardonado con el 'Escobón de Oro', que concede la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera

Alejandro Sanz, tras la publicación de la segunda parte de su álbum '¿Y ahora qué +': "Hacía mucho que no disfrutaba tanto"

Jarandilla de la VeraEl cantante Alejandro Sanz, galardonado este año con el 'Escobón de Oro', que concede la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, ha reconocido que en esta zona de Extremadura ha encontrado "un remanso de paz y un montón de amigos"·

"Alejandro Sanz lleva en Jarandilla de la Vera cerca de 20 años. Se compró aquí una casa, prepara sus giras en el pueblo, tiene a gente de la localidad trabajando en su finca... Es un vecino más", ha destacado en declaraciones a Europa Press el teniente de alcalde y concejal de Turismo Pablo Miguel López Sánchez.

El agradecimiento del cantante tras recibir el 'Escobón de Oro'

De la recogida del premio, en un acto celebrado este domingo en el Museo de los Escobazos, se han encargado Manuel y Pepa, tíos del artista que pasan todo el año en el pueblo y son considerados "dos jarandillanos más", según ha asegurado López.

Sanz, que no ha podido recoger en persona este reconocimiento que se entrega con motivo de Los Escobazos, ha enviado un vídeo, difundido por el Ayuntamiento, en el que ha agradecido a la corporación y los vecinos la concesión.

"Sabéis que os quiero mucho, que allí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos y quiero agradeceros este reconocimiento tan bello", ha afirmado el compositor madrileño, que está fuera de España y que tiene desde hace años una residencia fijada en esta comarca del norte cacereño.

Sanz les ha animado a disfrutar de la fiesta, que cataloga como "única en el mundo" y ha expresado su deseo de "vernos prontito", de que "se cuiden mucho", además de aprovechar para felicitarles la próxima Navidad y Año Nuevo.

El reconocimiento de la localidad a Alejandro Sanz

Además, Pablo Miguel López Sánchez, concejal de Turismo, ha puesto en valor el hecho de que "una persona como Alejandro Sanz haya elegido Jarandilla para tener una segunda vivienda" y pasar en ella "momentos importantes del año", como la Navidad, haciendo que "mucha gente" conozca el pueblo "gracias a él".

Según ha recordado López Sánchez, este reconocimiento fue impulsado en la localidad en el marco de 'Los Escobazos', Fiesta de Interés Turístico Nacional que este domingo espera reunir a unas 12.000 personas, en aras de reconocer la labor de personas, asociaciones, empresas u otras entidades que pongan en el mapa y en valor a Jarandilla de la Vera.

Esta tradicional fiesta prevé reunir este domingo a 12.000 personas en torno a ciento de escobones, cantos, coplas y hogueras en honor a la Inmaculada Concepción.