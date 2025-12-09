Jorge Martínez (Jorge 'Ilegales', Jorjón) ha fallecido en el Hospital Central de Asturias, donde llevaba ingresado varios días

El líder de 'Ilegales' anunció en septiembre de 2025 que tenía cáncer y suspendió la gira de la banda

El rock y el punk español lloran la muerte de Jorge Martínez, líder de Ilegales. El guitarrista y letrista de la banda ha fallecido a los 70 años de edad. En septiembre 2025, informó de que padecía cáncer y la enfermedad hizo que la banda tuviese que cancelar sus actuaciones.

Jorge Martínez (Jorge 'Ilegales', Jorjón) ha fallecido en el Hospital Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde llevaba ingresado varios días por un cáncer que el pasado 19 septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos.

“Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por un tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda”, comunicó entonces la banda asturiana.

Antes de tomar esta decisión, Ilegales ya había tenido que cancelar varias actuaciones por esta situación, entre ellas el concierto previsto para el día 14 de septiembre en las fiestas de San Mateo en Oviedo.

En su comunicado, la banda recalcó que la decisión, "tan difícil como inevitable", respondía exclusivamente a la necesidad de que Martínez concentrase todas sus energías en la recuperación, que no ha sido posible.

Jorge 'Ilegales' permaneció activo hasta los 70

Con más de 40 años desde su fundación, la banda de Jorge Martínez publicó discos tan emblemáticos como Ilegales (1982) o Agotados de esperar el fin (1984) y canciones no exentas de controversia como ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’, ‘Europa ha muerto’ o ‘Soy un macarra’. Esto les situó en un lugar privilegiado en el panorama de la música español de la década de los 80.

Pero a diferencia de otras bandas de la época, su carrera musical continuó. La edad no les frenó. A sus 70 años, Jorge 'Ilegales' seguía componiendo y actuando con la misma pasión que al principio de su carrera. Era uno de los pocos músicos de su generación en el rock español que permanecía activo.

De hecho, en 2025 la banda asturiana lanzó 'Joven y arrogante', su decimotercer y último álbum de estudio.