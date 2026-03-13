La guerra de Irán ya tiene un ganador: la Rusia de Putin

Dori Toribio 13 MAR 2026 - 22:25h.

Estados Unidos ha conseguido que Rusia sea uno de los grandes beneficiados de la guerra de Irán

Bruselas se siente traicionada por Trump tras su última decisión sobre Rusia: "Un riesgo para Europa"

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Estados Unidos ha conseguido que sus rivales y enemigos estén saliendo beneficiados de la Guerra de Irán. No solo Irán, que vende más petróleo hoy. También Rusia, gran exportador de hidrocarburos, asfixiado por el coste de la guerra en Ucrania y por las sanciones internacionales. Ahora recibe oxígeno gracias a Trump, algo que no ha entusiasmado precisamente a Europa, que vuelve a perder.

Las autoridades de Rusia han afirmado que el levantamiento temporal de las sanciones al crudo ruso están encaminadas a "estabilizar el marcado energético" en plena crisis por la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que está provocando un aumento significativo del precio del barril de Brent.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado en una rueda de prensa que respecto a la idea de fomentar esta "estabilidad", los intereses de Rusia y Estados Unidos "coinciden", según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS. "Estamos escuchando comentarios de representantes estadounidenses que afirman que esta excepción es ahora válida para determinado crudo, pero también hay declaraciones sobre el hecho de que Estados Unidos no planea levantar las sanciones en general", ha apuntado. "Por supuesto, esto contribuirá a lograr el objetivo", ha añadido.

Desde el comienzo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, respondida por Irán y por milicias proiraníes en Oriente Próximo, el estrecho de Ormuz, por el cual suele circular alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo --además de un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes--, ha sido escenario de una reducción significativa del tráfico marítimo, así como de reiterados ataques contra algunos de los pocos buques que han intentado cruzarlo.

Rusia obtiene al día 130 millones de euros tras el cierre de Ormuz

Rusia estaría obteniendo cada día hasta 150 millones de dólares (130 millones de euros) en ingresos presupuestarios adicionales gracias a la venta de petróleo, tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, lo que convertiría a Moscú en el principal beneficiario indirecto del conflicto en Oriente Próximo desatado por Estados Unidos e Israel con sus ataques a Irán.

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Según cálculos de 'Financial Times', tras el cierre del paso de Ormuz, Rusia habría obtenido hasta el momento entre 1.300 y 1.900 millones de dólares (1.127 y 1.647 millones de euros) en ingresos extraordinarios por impuestos a las exportaciones de petróleo, ante el aumento de la demanda de crudo ruso por parte de India y China. De este modo, para finales de marzo, de persistir la situación, Moscú podría ingresar entre 3.300 y 4.900 millones de dólares (2.860 y 4.250 millones de euros) adicionales.

Licencia para permitir la compra de petróleo ruso

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a tocar de nuevo los 100 dólares.

En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

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"Las políticas energéticas del presidente Trump han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord, lo que ha contribuido a la reducción de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores", ha subrayado, pese al pronunciado aumento en los precios del crudo, que ha llegado a superar los 100 dólares el barril y que se sitúa en los 95 dólares, en el caso del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos.

Sin embargo, Bessent ha alegado que "el aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal que, a largo plazo, beneficiará enormemente a nuestra nación y a nuestra economía".

Pese a esta valoración del secretario del Tesoro, la Administración de Donald Trump ha dado de este modo un paso más en sus intentos por aliviar la acuciada situación del mercado de hidrocarburos, sacudido estas semanas por el cierre efectivo --aun si desmentido por Teherán--, del estrecho de Ormuz.

Por su parte, Moscú ha alegado que la medida implica una admisión por parte de Washington de que los mercados necesitan el petróleo ruso. "Estados Unidos está reconociendo lo obvio: sin el petróleo ruso, el mercado energético mundial no puede mantenerse estable", afirmaba en redes sociales Kiril Dimitriev.

La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada

La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada.

El Ministerio de Defensa considera dos factores cruciales: uno, militar, porque Moscú ha reducido enormemente su dependencia de los aviones no tripulados iraníes que ha empleado durante las hostilidades contra Kiev, mientras que el segundo se remite al aspecto económico, al entender que los ingresos rusos por el petróleo aumentarán por el alza de los precios mundiales. "Desde 2024, la dependencia de Rusia de los sistemas aéreos no tripulados iraníes ha disminuido casi con toda seguridad, gracias a la expansión de su producción nacional", según la última evaluación del Ministerio de Defensa británico sobre la guerra de Ucrania.

El alza de los precios mundiales del petróleo y la reducción del abanico de "proveedores alternativos" va a motivar que "los ingresos petroleros del Gobierno van a aumentar", dado que a ello se le añade "una reducción en sus descuentos" a sus productos petrolíferos.

Las ventajas económicas de cara al conflicto de Ucrania son claramente visibles. Rusia va a recibir "un impulso a corto plazo" dada "su mayor capacidad para financiar la guerra", ha explicado el Ministerio de Defensa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que la reciente decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso no solo refuerzan la posición de Moscú, sino que además le aporta hasta 10.000 millones de dólares adicionales para continuar con la guerra. "Eso no contribuye a la paz, desde luego", ha lamentado Zelenski, que ha apuntado que la decisión de Washington --lejos de estabilizar la situación, tal y como defiende--, promueve una "lógica bélica" en favor de Rusia que acabará afectando a toda la región de Oriente Próximo.

"Cuanto más dinero tenga Rusia para financiar su maquinaria de guerra, más drones se fabricarán en territorio ruso para desestabilizar Oriente Próximo, por lo que levantar las sanciones para obtener más dineros, recibir más drones y lanzar más ataques no es muy lógico", ha valorado.