El problema al que se enfrenta Rosalía para ampliar fechas en España de su 'LUX Tour'

Al minuto | Las entradas para ver a Rosalía en Madrid y Barcelona, en directo

Las entradas para los conciertos de Rosalía en España han salido en preventa este martes 9 de diciembre para los shows de Madrid y Barcelona, con la venta general programada para el jueves 11 de diciembre. Sin embargo, en cuestión de minutos se han agotado, desatando la expectativa de miles de seguidores y provocando una oleada de mensajes de sus fans en las redes sociales pidiendo más fechas.

Esta operación ha puesto de manifiesto un problema habitual en las grandes giras y que en este caso tiene un agravante al que se enfrenta Rosalía: la apretada agenda internacional de la artista hace muy difícil añadir fechas extra cerca de las ya anunciadas.

Cuando un artista agota entradas en tiempo récord, lo normal es que el equipo de producción y los promotores ofrezcan una fecha adicional en el mismo recinto para satisfacer la demanda sin desarmar toda la infraestructura. Eso requiere que haya una franja libre en la agenda para mantener la producción -escenario, iluminación, sonido, vestuarios, personal técnico- y, sobre todo, para coordinar la logística de transporte y montaje.

En la práctica, añadir un día no es sólo alquilar la pista una noche más: suele obligar a renegociar disponibilidad del recinto, reprogramar proveedores, alojamientos y horarios de vuelos, y asegurar ventanas de tiempo para avanzar y cerrar el show.

La hoja de ruta del 'LUX Tour' que imposibilita añadir más fechas cerca de las ya anunciadas

En el caso concreto del 'LUX Tour', la propia hoja de ruta confirma la escasez de los huecos en el calendario español. Rosalía actúa en Madrid los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Entre esos compromisos en España la gira incluye fechas inmediatamente anteriores y posteriores en otras capitales europeas. El tour arranca en Lyon el 16 de marzo, pasa por París y Zúrich y tiene un concierto en Assago, Milán, el 25 de marzo antes de llegar a Madrid el 30.

Tras los shows madrileños, el calendario tampoco ofrece respiro. Cuenta con una cita en Lisboa el 8 de abril y después de las fechas catalanas la gira continúa por Ámsterdam y Amberes. Es decir, los traslados internacionales y la continuidad de la ruta dejan escasos días libres que permitirían mantener la infraestructura en un mismo país.

Ese entrelazado de ciudades complica mucho cualquier plan de fecha extra inmediata. La idea de incluir una fecha extra en Madrid justo después del bloque actual es prácticamente imposible sin alterar fechas en otros países, algo inviable siendo una gira internacional ya cerrada y firmada con antelación.

Además, las disponibilidades de muchos recintos son limitadas: muchos ya tienen otros eventos programados, por lo que negociar una noche más con pocos días de margen puede ser inviable.

En este sentido, si la demanda obliga a añadir funciones, esas nuevas fechas probablemente tendrán que situarse alejadas de las ya marcadas en el calendario español. Es decir, los promotores podrían buscar huecos semanas después o antes, o bien añadir ciudades cercanas pero en ventanas en las que la gira no tenga compromisos internacionales inmediatos.

La gira 'LUX', por ambiciosa y espectacular, ha sido diseñada con una precisión internacional que convierte al calendario español en una pieza fija y cerrada. Los fans que deseen entradas deberán apostar por la preventa y venta general, porque esta vez la posibilidad de una fecha extra inmediata es, sencillamente, incompatible con la agenda de la artista.