Cultura
Rosalía

El estratosférico precio de las entradas vip de Rosalía, la opción por la que muchos pagan fortunas por verla en su 'LUX Tour'

Rosalía
La artista Rosalía firmando su tercer disco. CORDON PRESS
Este martes 9 de diciembre ha comenzado la preventa de entradas para el tour del nuevo disco de Rosalía, 'Lux', que pasará España con ocho fechas entre Madrid y Barcelona.

Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona llegará el 13, 15, 17 y 18 de abril.

Los paquetes VIP para ver a Rosalía

Sobre los precios de las entradas, rondan desde los 60 euros hasta los 130 euros, sin tener en cuenta los previos de los paquetes VIP. Para Madrid y Barcelona existen seis tipos diferentes de entradas VIP:

  • Vip 1 - Rosalía Diamond Package - Front Stage Este.
  • Vip 2 - Rosalía Diamond Package - Front Stage Oeste.
  • Vip 3 - Rosalía Diamond Package - Grada.
  • Vip 4 - Rosalia Gold Package - Front Stage Este.
  • Vip 5 - Rosalia Gold Package - Front Stage Oeste.
  • Vip 6 - Rosalia Silver Package
PAQUETE VIP DIAMANTE ROSALÍA. Cada Paquete VIP Diamante ROSALÍA incluye:

  • Una entrada premium reservada o de pie con círculo dorado
  • Acceso exclusivo a la sala VIP previa al espectáculo que incluye:
  • Aperitivos ligeros
  • Dos vales para cócteles y mocktails personalizados seleccionados por ROSALÍA
  • Fotomatón para conmemorar la noche
  • Puesto de merchandising exclusivo
  • Lista de reproducción exclusiva y más
  • Laminado VIP oficial, cordón y pulsera de la sala VIP
  • Paquete exclusivo de merchandising VIP que incluye:
  • Revista del tour
  • Vela
  • Libreta
  • Cámara desechable
  • Entrada anticipada al recinto antes de la hora de apertura oficial
  • Oportunidad de comprar merchandising antes del espectáculo
  • Oportunidad de tomarse una foto frente al telón VIP para celebrar la noche**
  • Registro exclusivo
  • Atención VIP personalizada

PAQUETE VIP ROSALÍA GOLD. Cada Paquete VIP ROSALÍA Gold incluye:

  • Una entrada de pie al círculo dorado
  • Entrada anticipada al círculo dorado para asegurar tu lugar antes que los titulares de entradas estándar.
  • Lámina VIP oficial, cordón y pulsera de entrada anticipada.
  • Paquete exclusivo de merchandising VIP que incluye:
  • Revista del tour
  • Vela
  • Libreta
  • Cámara desechable
  • Entrada anticipada al recinto antes de la apertura oficial.
  • Oportunidad de compra de merchandising antes del espectáculo.
  • Oportunidad de fotos frente al escenario VIP para celebrar tu noche
  • Registro exclusivo
  • Atención VIP personalizada

PAQUETE VIP ROSALÍA PLATA. Cada Paquete VIP ROSALÍA Plata incluye:

  • Una entrada premium con asiento
  • Lámina VIP oficial y cordón
  • Paquete exclusivo de merchandising VIP que incluye:
  • Revista del tour
  • Vela
  • Libreta
  • Cámara desechable
  • Oportunidad de tomarse fotos frente al telón VIP para celebrar la noche
  • Registro exclusivo
  • Atención VIP personalizada

Cómo será el escenario para los conciertos de 'Lux'

Por el momento no se conocen muchos detalles sobre la escenografía que acompañará a la artista en su nueva gira, pero ya han salido a la luz algunos detalles que han revolucionado a sus fans.

En primer lugar, se habla de que habrá un escenario con una estructura inspirada en una catedral, donde no faltarán las referencias religiosas y simbólicas, al igual que en el propio disco. Además, en los diferentes planos de los escenarios donde va a actuar, se puede ver un escenario principal y un 'escenario B'. Al haber esta doble escenografía, la posición en la sala no será neutra: dependiendo de dónde te ubiques, tendrás una perspectiva distinta del montaje y del espectáculo en cada parte del concierto.

