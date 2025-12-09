Para los conciertos de Rosalía de Madrid y Barcelona existen seis tipos diferentes de entradas VIP
Nueva oportunidad para comprar entradas para ver a Rosalía en Madrid y Barcelona: arranca la segunda preventa
Este martes 9 de diciembre ha comenzado la preventa de entradas para el tour del nuevo disco de Rosalía, 'Lux', que pasará España con ocho fechas entre Madrid y Barcelona.
Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona llegará el 13, 15, 17 y 18 de abril.
Los paquetes VIP para ver a Rosalía
Sobre los precios de las entradas, rondan desde los 60 euros hasta los 130 euros, sin tener en cuenta los previos de los paquetes VIP. Para Madrid y Barcelona existen seis tipos diferentes de entradas VIP:
- Vip 1 - Rosalía Diamond Package - Front Stage Este.
- Vip 2 - Rosalía Diamond Package - Front Stage Oeste.
- Vip 3 - Rosalía Diamond Package - Grada.
- Vip 4 - Rosalia Gold Package - Front Stage Este.
- Vip 5 - Rosalia Gold Package - Front Stage Oeste.
- Vip 6 - Rosalia Silver Package
PAQUETE VIP DIAMANTE ROSALÍA. Cada Paquete VIP Diamante ROSALÍA incluye:
- Una entrada premium reservada o de pie con círculo dorado
- Acceso exclusivo a la sala VIP previa al espectáculo que incluye:
- Aperitivos ligeros
- Dos vales para cócteles y mocktails personalizados seleccionados por ROSALÍA
- Fotomatón para conmemorar la noche
- Puesto de merchandising exclusivo
- Lista de reproducción exclusiva y más
- Laminado VIP oficial, cordón y pulsera de la sala VIP
- Paquete exclusivo de merchandising VIP que incluye:
- Revista del tour
- Vela
- Libreta
- Cámara desechable
- Entrada anticipada al recinto antes de la hora de apertura oficial
- Oportunidad de comprar merchandising antes del espectáculo
- Oportunidad de tomarse una foto frente al telón VIP para celebrar la noche**
- Registro exclusivo
- Atención VIP personalizada
PAQUETE VIP ROSALÍA GOLD. Cada Paquete VIP ROSALÍA Gold incluye:
- Una entrada de pie al círculo dorado
- Entrada anticipada al círculo dorado para asegurar tu lugar antes que los titulares de entradas estándar.
- Lámina VIP oficial, cordón y pulsera de entrada anticipada.
- Paquete exclusivo de merchandising VIP que incluye:
- Revista del tour
- Vela
- Libreta
- Cámara desechable
- Entrada anticipada al recinto antes de la apertura oficial.
- Oportunidad de compra de merchandising antes del espectáculo.
- Oportunidad de fotos frente al escenario VIP para celebrar tu noche
- Registro exclusivo
- Atención VIP personalizada
PAQUETE VIP ROSALÍA PLATA. Cada Paquete VIP ROSALÍA Plata incluye:
- Una entrada premium con asiento
- Lámina VIP oficial y cordón
- Paquete exclusivo de merchandising VIP que incluye:
- Revista del tour
- Vela
- Libreta
- Cámara desechable
- Oportunidad de tomarse fotos frente al telón VIP para celebrar la noche
- Registro exclusivo
- Atención VIP personalizada
Cómo será el escenario para los conciertos de 'Lux'
Por el momento no se conocen muchos detalles sobre la escenografía que acompañará a la artista en su nueva gira, pero ya han salido a la luz algunos detalles que han revolucionado a sus fans.
En primer lugar, se habla de que habrá un escenario con una estructura inspirada en una catedral, donde no faltarán las referencias religiosas y simbólicas, al igual que en el propio disco. Además, en los diferentes planos de los escenarios donde va a actuar, se puede ver un escenario principal y un 'escenario B'. Al haber esta doble escenografía, la posición en la sala no será neutra: dependiendo de dónde te ubiques, tendrás una perspectiva distinta del montaje y del espectáculo en cada parte del concierto.