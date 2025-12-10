El disco reúne una lista de cantantes que podrían convertir cada noche del tour por España, que arranca el 30 de marzo en Madrid, en única

La llegada del 'LUX Tour' a España ha generado una gran expectación entre los seguidores de Rosalía, especialmente desde que las entradas en preventa se han agotado este martes 9 de diciembre en cuestión de minutos.

El público español espera no solo un espectáculo mayúsculo, sino también la posibilidad de que algunos de los artistas que participaron en el álbum 'Lux' aparezcan como invitados sorpresa en los conciertos de Madrid y Barcelona. Y es que el disco reúne una lista de cantantes que podrían convertir cada noche del tour en única.

Entre las voces más comentadas destaca la islandesa Björk, una artista de culto con la que la catalana comparte 'Berghain', uno de los temas más sonados del álbum y que ha provocado que muchos imaginen cómo sería verlas en el escenario español interpretando una de las piezas más llamativas y atmosféricas del proyecto.

Otro de los nombres que despierta especial interés es el de Yves Tumor, quien también colabora en la mencionada canción. Su energía escénica encajaría perfectamente en la estética que se espera del 'LUX Tour', ya que su trabajo en el álbum dejó claro que ambos artistas comparten la misma visión de la música. la presencia de Yves en alguna de las fechas españolas sería un momento memorable.

El fado también podría estar representado en sus shows con la cantante portuguesa Carminho, figura esencial del fado, que aporta en 'Memoria' un tono emocional que encaja con la faceta más íntima de Rosalía.

Igualmente significativa sería la presencia de la cantaora Estrella Morente, referente absoluto del flamenco. Su voz, tan vinculada a la tradición del sur, sin duda emocionaría a sus fans. Dado que la catalana mantiene una relación artística y de respeto con el mundo del flamenco, no sería extraño verla compartir escenario con una figura como Morente si las agendas lo permiten.

En la misma línea, la cantante catalana Sílvia Pérez Cruz representa otra colaboración muy querida por los seguidores del álbum con 'La rumba del perdón', por lo que su aparición en Barcelona podría ser de las más esperadas. El disco también incluye colaboraciones con otras propuestas jóvenes como Yahritza y su 'Esencia'.

En este sentido, la posibilidad de que alguno de estos artistas aparezca en los conciertos españoles mantiene al público atento a cada pista que deje el equipo de la cantante. Aunque nada está confirmado, la variedad de colaboraciones presentes en el álbum hace soñar a sus fans.

Si alguno de ellos se materializa, convertiría cada cita en Madrid o Barcelona en un acontecimiento irrepetible dentro de la gira mundial de Rosalía.