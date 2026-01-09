‘Disonancia’, el corto que da voz a las mujeres que desactivan minas en el Sáhara

Ruth Méndez 09 ENE 2026 - 17:03h.

Este corto retrata la vida de tres mujeres encargadas de detectar sobre el terreno las minas que dejan las guerras

El "amigo más querido" de Pau Casals: ceden su violonchelo al ganador del Concurso Internacional Reina Elisabeth de Bélgica

Compartir







'Disonancia' es el corto que trata de retratar una realidad olvidada, la de un grupo de mujeres voluntarias que, con detectores de metales, buscan minas antipersona en los territorios liberados del Sáhara. Está dirigido por la periodista españoal Raquel Larrosa.

Ella conoce muy bien el terreno, un paso en falso les puede costar la vida. La suya se la juegan cada día para salvar otras muchas. Este documental nos acerca a ellas. "Las protagonistas de disonancia son tres mujeres que son desminadoras", explica. En un grupo respaldado por la ONU, limpian en el desierto del Sáhara las minas que dejan enterradas las guerras.

"La primera vez que encontré una mina, tuve miedo, pero luego me sentí muy feliz", explica una de las protagonistas. El conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario las ha condenado a sobrevivir en tierra de nadie, refugiadas en los campamentos que hace 50 años levantaron sus madres y abuelas. "De cero en un territorio muy hostil y que no es fácil vivir allí", añade Larrosa.

Trabajan sobre el terreno y también en las escuelas, explicándole a las niñas y niños cómo esquivar estas bombas y la muerte. "Es trabajo, pueden ayudar sus familias y es futuro allí, en un lugar donde todo está en pausa", cuenta Larrosa.