09 ENE 2026 - 11:00h.

El músico catalán tocó durante más de 60 años este instrumento, que fue construido en 1733 por el luthier veneciano Matteo Goffriller

Este legado musical pasará a manos del prestigioso concurso belga Queen Elisabeth Competition para los próximos dos años, prorrogables a cuatro

BarcelonaPau Casals puso la música al servicio de los ideales de paz, justicia y libertad. Un arte en el que llegó a erigirse como uno de los violonchelistas más grandes de todos los tiempos, con un legado que le convirtió en uno de los nombres más universales de la música y la armonía y que sigue vigente en la actualidad con la labor de su fundación, que cederá un instrumento del músico, quien lo consideraba "su amigo más querido", al primer laureado del concurso belga Queen Elisabeth Competition 2026 por un periodo de dos años.

"Casals adquirió el instrumento en 1908, fue construido en 1733 por el luthier veneciano Matteo Goffriller y lo usó en todas sus grabaciones más legendarias", ha explicado la Fundació Pau Casals sobre una cesión del violonchelo, conocido como el Goffriller de Casals.

El músico catalán tocó este instrumento durante más de 60 años: "Lo consideraba 'su amigo más querido' y prefería su sonido al de los Stradivarius que le ofrecieron, y a su muerte lo legó a la fundación y el usufructo fue ejercido por su viuda, Marta Casals".

Uno de los certámenes más prestigiosos del mundo

Ahora, este legado musical pasará a manos del certamen belga Queen Elisabeth Competition 2026 los próximos dos años, aunque podría prorrogarse a cuatro. Este concurso se fundó en 1937 por la reina Elisabeth de Bélgica y se ha convertido en uno de los certámenes de música más prestigiosos del mundo, inicialmente dedicado al violín y el piano, pero que en 2017 incorporó el violonchelo.

La cesión del violonchelo también forma parte de la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, que coincide con el de la reina Elisabeth, y que tendrá un amplio programa internacional de actividades en 2026 y 2027.

La trayectoria de Pau Casals

La obra y legado musical de Pau Casals son testigo de su carrera artística a lo largo de casi un siglo como intérprete, director de orquesta, compositor y pedagogo. Un virtuoso del violonchelo moderno, que lo posicionó como instrumento solista. De hecho, con 13 años redescubrió las seis Suites para violonchelo solo de JS Bach y las convirtió en piezas de concierto. "Y más tarde, en una de las grabaciones de música clásica más importantes de la historia", según explica la fundación en su página web.

Una aportación "indiscutible" al mundo del violonchelo, "tanto por su forma natural de tocar como por su intuición", que le llevó a ser uno de los intérpretes más reconocidos del siglo XX y con un compromiso firme y lucha por la paz, poniendo su música al servicio de los ideales de justicia y libertad.

La Medalla de la Paz de Naciones Unidas

Precisamente, en 1917 se negó a tocar en la Rusia soviética y unos años más tarde, en 1933, rechazó tocar en la Alemania de Hitler. "Desde el exilio ayudó a miles de refugiados de la Guerra Civil española y con la Segunda Guerra Mundial intensificó su compromiso y sus conciertos benéficos para los damnificados", añade la Fundació Pau Casals.

También, en 1946, se negó a tocar en los países aliados por su tolerancia con el régimen del general Franco, emprendiendo un largo silencio musical. Un compromiso que le llevó a fortalecer su esperanza y vinculación con la Organización de las Naciones Unidas, a la que fue invitado en tres ocasiones, y le hizo merecedor de premios como a Medalla de la Libertad de JF Kennedy, la Medalla de la Paz de Naciones Unidas y ser nominado al Premio Nobel de la Paz.