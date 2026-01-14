Epic, el documental que reconstruye la voz de Elvis Presley por medio de la inteligencia artificial

Además, han aparecido cintas en formato Super 8, que aportan una nueva dimensión visual a la figura de Elvis

Durante años se ha rumoreado sobre la existencia de imágenes inéditas de Elvis Presley, material nunca antes visto del Rey del Rock. Localizarlas ha costado a los interesados miles de dólares, pero el resultado ha sido sorprendente: en ellas se ve a un Elvis cercano, hablando con total naturalidad, lejos del escenario. Al principio, estas grabaciones no tenían sonido, por lo que ha sido necesario recurrir a la inteligencia artificial para reconstruirlo y poder escucharlo por primera vez.

Todo este valioso material forma parte del documental 'Epic', una producción que promete hacer honor a su nombre. Por fin, llega el momento de escucharle hablar y cantar como nunca antes, en un documental repleto de sus propias declaraciones: "Hay luz, os veo, hola a todos".

El propio Elvis parece presentarlo con una frase que resume el espíritu del proyecto: "Se ha escrito y se ha dicho mucho, pero nunca se ha dado mi versión de la historia"

La experiencia lleva el sello del director australiano Baz Luhrmann, quien explica que, mientras rodaba su premiada película sobre la vida de Elvis, se topó con un auténtico tesoro. Se trata de 69 cintas con casi 60 horas de negativos, conservadas por Warner en un lugar muy especial: las minas de sal de Kansas, un entorno con el clima ideal para preservar material audiovisual.

Entre los archivos destacan grabaciones procedentes de Graceland, en las que se escucha al mito fuera de los escenarios, en un contexto mucho más íntimo

Además, han aparecido cintas en formato Super 8, que aportan una nueva dimensión visual a la figura de Elvis. Todo este contenido ha sido rescatado y restaurado con técnicas avanzadas y el apoyo de la inteligencia artificial. El resultado es una experiencia pensada para disfrutarse en la gran pantalla, con un acabado espectacular que promete emocionar al público y, por supuesto, hacer taquilla en los cines. Porque, como decía Elvis: "Si lo sientes, no puedes evitar moverte"