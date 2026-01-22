La película optará por los galardones a mejor película internacional y mejor sonido en en la gala que se celebrará el próximo 15 de marzo en Los Ángeles

La lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sirat', candidata a dos galardones

Compartir







'Sirat', el filme dirigido por Oliver Laxe, está entre los cinco títulos nominados a la mejor película internacional y mejor sonido en la en la 98.ª edición de los Oscar. La gala de entrega de los galardones que anualmente concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tendrá lugar el 15 de marzo en su sede habitual, el Kodak Theatre de Los Ángeles. Informan el vídeo Rocío González y Yolanda Bernardo.

El director gallego y el equipo de la película ha recibido la noticia con una sentida alegría, ya que estará por partida doble en la fiesta de los Oscar. No lo tendrá fácil en la carrera por la estatuilla dorada, liderada en esta edición por 'Los Pecadores', que arrasa con 16 nominaciones. Decidieron no esconderse aún a riesgo de quedarse sin recompensa. "Que a lo mejor no nominan a ninguna", pensó al principio Oliver Laxe. Suerte que desde Los Ángeles llegaron buenas noticias.

"Estoy muy contento de representar al cine español", confiesa. La fiesta se extendió con la segunda nominación por uno de los grandes logros de la película: el sonido. "Es algo que no te imaginas que te pueda pasar en la vida, que ni te atreves a soñar", reconocen Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas al Oscar a Mejor Sonido.

'Los Pecadores', la gran favorita

El equipo ya piensa en la alfombra roja. "Bueno, es que la vamos a montar, la vamos a liar", bromeaba el director gallego. También es subirse a las barbas de los grandes. "Los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", decía Laxe.

Pesos pesados como 'Los Pecadores' que hace historia con 16 nominaciones. Lo nunca visto. 'Trece' suma una batalla tras otra con todos sus actores nominados. Con nueve pelearán 'Frankenstein', 'Marty Supreme' y la noruega 'Valor Sentimental'. El 15 de marzo se descubrirá si el camino andado les lleva también al Oscar.