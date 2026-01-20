Jack Scanlon, uno de los actores protagonistas de 'El niño con el pijama de rayas', interpretó a Shmuel con tan solo 10 años

Jack Scanlon consiguió el papel después de un riguroso proceso de audiciones, en el que el director seleccionó a tres candidatos

El 5 de enero de 2006, el escritor irlandés John Boyne causaba sensación con la publicación de su obra 'El niño con el pijama de rayas'. La exitosa novela que rompió récords contaba la historia de Bruno, un niño alemán de nueve años cuya vida cambia drásticamente cuando su familia se muda de Berlín a debido al ascenso laboral de su padre, un militar de alto rango. Allí, el pequeño Bruno conoce a Shmuel, otro niño judío que se encuentra prisionero en un campo de concentración nazi.

La historia entre Bruno y Shmuel cautivó al director de cine inglés Mark Herman que decidió llevarla a la gran pantalla. Para ello, el cineasta contó con la interpretación de Asa Butterfield, actor británico que daba vida a Bruno y que ha seguido trabajando en la actualidad en famosas producciones como 'Sex Education', y Jack Scanlon, un joven actor entonces prácticamente desconocido que con su papel logró emocionar a millones de espectadores en todo el mundo.

Jack Scanlon, uno de los actores protagonistas de 'El niño con el pijama de rayas'

Jack Scanlon nació el 6 de agosto de 1998 en Canterbury, en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra. Apenas contaba 10 años cuando fue elegido para interpretar a Shmuel, uno de los personajes centrales de la película dirigida por Mark Herman. El personaje de Shmuel, el niño judío prisionero en el campo de concentración nazi, es clave para la historia de esta producción. Con tan solo 10 años, Jack Scanlon tuvo que raparse por completo la cabeza a interpretar a un niño judío cuya inocencia y mirada humana contrasta con la brutalidad del Holocausto.

Según comentaron sus propios familiares en varias entrevistas concedidas durante el estreno de la película, Jack Scanlon consiguió el papel después de un riguroso proceso de audiciones, en el que el director seleccionó a tres candidatos hasta decidirse por él.

Antes de su papel en esta producción, Scanlon ya había tenido pequeñas apariciones en un cortometraje de diez minutos titulado 'The Eye of the Butterfly' y en un episodio de la serie 'The Peter Serafinowicz Show'. Sin embargo, 'El niño con el pijama de rayas' supuso su debut en la gran pantalla y su salto al reconocimiento internacional.

El éxito de 'El niño con el pijama de rayas'

Nada más estrenarse, la película obtuvo buenas críticas por parte de los medios especializados y por parte de la audiencia, que estaba esperándola ansiosa y con los brazos abiertos debido al gran éxito de la novela escrita por John Boyce. Respecto a los galardones y nominaciones, 'El niño con el pijama de rayas' pasó prácticamente desapercibida. En los 11º British Independent Film Awards de 2008, la película dirigida por Mark Herman recibió tan solo la nominación en tres categorías y el galardón en una de ellas.

Otro de los actores que consiguió posicionar a 'El niño con el pijama de rayas' en el ranking de las nominaciones internacionales fue Jack Scanlon. A su corta edad, el actor británico recibió una nominación a los Young Artist Awards, un premio dedicado a reconocer a jóvenes talentos en cine y televisión.

Tras el éxito de la película, muchos esperaban que Jack Scanlon siguiera una carrera sólida en el mundo del cine o la televisión. En 2009 participó en la miniserie infantil 'Runaway', emitida por la 'BBC One', en la que interpretó al hermano menor de uno de los personajes principales.

Tan solo un año después, en 2010, apareció en 'Married Single Other', otra serie de televisión británica de seis episodios que le permitió continuar acumulando experiencia interpretativa. A pesar de estas oportunidades, la carrera de Scanlon delante de las cámaras fue corta. A diferencia de otros compañeros de reparto que optaron por seguir vinculados al mundo del espectáculo como Asa Butterfield, Jack decidió alejarse de la actuación tras su paso por estas producciones.

La vida actual de Jack Scanlon: alejado de los focos y centrado en el mundo de la música

Como muestra su trayectoria en el mundo de la interpretación, Jack Scanlon no volvió a aparecer en cine ni en televisión, lo que ha llevado a muchos aficionados y medios de entretenimiento curiosear cómo es su vida actual fuera de los focos.

Aunque dejó a un lado la interpretación profesional, Jack Scanlon no se retiró por completo de las artes. Con el paso de los años, exploró su interés por la música, una disciplina creativa que le acompañó desde su adolescencia.

Según algunas informaciones publicadas en diversos medios de comunicación británicos, Jack Scanlon decidió probar suerte en el mundo de las redes sociales y llegó a gestionar un canal en YouTube donde compartía contenido musical, aunque con el paso de los años este perfil fue eliminado.

En varios reportajes consultados, se detalla que el que fuese uno de los actores protagonistas de 'El niño con el pijama de rayas' ha canalizado su creatividad en proyectos musicales como guitarrista y compositor.

En definitiva, Jack Scanlon ha mantenido su vida personal bastante discreta, alejada de la exposición mediática habitual en actores infantiles que continúan en la industria.