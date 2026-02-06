Danny Ocean triunfa en Madrid con dos sold outs en el Movistar Arena

El venezolano reunió a más de 30.000 mil personas para presentar su último proyecto

Danny Ocean es una de esos nombres que han sabido brindarse a sí mismos una carrera musical que no entiende de modas ni de tendencias. A medio camino entre el hitmaker que bebe del género urbano y el cantautor con un universo propio, el artista venezolano más grande del momento cuenta sus lanzamientos por éxitos y sus conciertos por sold outs, donde el público bebe los vientos por él y participa de una experiencia que va más allá de lo meramente musical.

Esto es lo que se vivió en las dos noches consecutivas que Danny Ocean ha brillado sobre el escenario del Movistar Arena de Madrid -los días 4 y 5 de febrero- donde se habían agotado las entradas con antelación gracias a la conexión que el venezolano tiene con el público residente en la capital española, ya sean sus paisanos y la increíble comunidad latinoamericana que vive en Madrid, como con la población local.

Ambas noches su show ha estado plagado de momentos memorables. No solo ha subido al escenario a artistas como Elena Rose o Alleh, a quien ha apadrinado como punta de lanza de la siguiente generación de artistas venezolanos que conquistan el mundo, sino que contó con la colaboración de Sech, con quien cantó su éxito ‘Priti’, una de las canciones con las que despidió su show antes de poner a todo el mundo a cantar y a bailar con ‘Me Rehúso’ el éxito global que le puso en boca de todos.

Pero Danny Ocean es mucho más. Su nuevo álbum ‘Babylon Club’, que acumula cerca de mil millones de reproducciones en plataformas de streaming, fue la piedra angular de un show donde Danny Ocean interpretó ‘Crayola’, ‘Babylona’, ‘Vitamina’ o ‘Corazón’.

Semanas después de actuar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que la Academia Sueca entregó a su compatriota María Corina Machado, referente de la lucha social y política en una Venezuela que en los últimos tiempos ha recibido la atención del mundo entero, Danny Ocean ha conquistado Madrid dejando la sensación que la suya es una trayectoria que trasciende lo musical para convertirse en un fenómeno cultural y social.