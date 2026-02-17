Millones de personas miran hoy al cielo mientras dan la bienvenida a un nuevo año con deseos de suerte

Hoy se celebra el Año Nuevo Chino, el del Caballo de Fuego. Pero este año, el comienzo no llega solo, coincide con un fenómeno extraordinario: un eclipse solar que deja en el cielo una imagen tan espectacular como simbólica, un auténtico anillo de fuego. Un evento cósmico que ya se considera uno de los más importantes de 2026.

Millones de personas en todo el mundo se felicitan estos días en decenas de idiomas: "Feliz Año Nuevo Chino". Quince días de celebraciones que, como marca la tradición, arrancan cuando la luna se sitúa por segunda vez desde el solsticio de invierno entre el sol y la tierra, es decir, en luna nueva.

Este año, además, la alineación es tan precisa que la Luna llega a cubrir casi por completo al Sol. Solo queda visible un aro luminoso, un círculo perfecto de luz en medio del cielo: el llamado anillo de fuego. Ciencia en estado puro pero también un espectáculo que despierta asombro y emoción.

El eclipse coincide con el inicio del año del Caballo, el séptimo animal del zodiaco chino, además, es un Caballo de Fuego, un elemento que, según la tradición, simboliza energía, pasión y fuerza.

Zhao Zhuxuan, desde el área de cultura del instituto Confucio de Madrid aclara que "se dice que quienes nacen en el año del Caballo son personas apasionadas, amantes de la libertad y con un espíritu independiente".

La coincidencia entre el eclipse y el Año Nuevo es algo más que una casualidad astronómica

Se interpreta como un signo de buen augurio, una señal de esperanza para el año que comienza. Como si la convergencia entre el cielo y el calendario potenciara los valores asociados a este signo.

La ciencia explica el fenómeno. La cultura lo llena de significado, y entre ambos, porque a veces, cuando el cosmos y las tradiciones se encuentran, el comienzo de un año se convierte también en un espectáculo para la memoria