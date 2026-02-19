Patricia Martínez 19 FEB 2026 - 12:23h.

La Policía Nacional desalojó a los vecinos antes de la llegada de los bomberos

Una persona de avanzada edad tuvo que ser trasladada al CHUAC con quemaduras

A CoruñaEl incendio de un patinete eléctrico esta madrugada ha dejado una persona herida con quemaduras e importantes daños materiales en una vivienda ubicada en la calle Barcelona de A Coruña.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las cuatro de la madrugada de un incendio en el interior de un piso en el barrio coruñés de Agra do Orzán. El fuego se originó, según han explicado los bomberos en la batería auxiliar de un patinete eléctrico que en ese momento se encontraba cargando, dentro de una de las habitaciones de la casa.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios agentes de la Policía Nacional, que procedieron a evacuar a todos los vecinos del edificio afectado y confinarlos en un primer momento en el portal, y nueve efectivos del cuerpo de bomberos con tres vehículos.

Una importante acumulación de humo tóxico en el edificio

Los bomberos pudieron apagar rápidamente las llamas que afectaron principalmente a una de las habitaciones, pero el fuego provocó una importante acumulación de humo tóxico en esa vivienda y en el resto del edificio afectado.

Una vez sofocadas las llamas, los equipos de emergencia procedieron con las tareas de ventilación, que resultaron especialmente laboriosas y se prolongaron durante varias horas para que todos los vecinos puedan volver a sus casas sin peligro.

Los propios bomberos también facilitaron ropa de abrigo a algunos de los residentes del piso afectado por las llamas, que tuvieron que ser desalojados de urgencia y trasladados con otros familiares, ya que en unos días no podrán volver a la casa.

Además de los daños materiales, uno de los vecinos, un hombre de avanzada edad, resultó herido, con quemaduras en una mano y en un pie, y tuvo que ser trasladado al CHUAC.