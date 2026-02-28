Rosanna Zanetti desvela en los Premios Goya 2026 cómo está David Bisbal tras la muerte de su padre

La actriz y modelo venezolana ha acudido en solitario a la gran noche del cine español, donde se ha sincerado sobre la situación en la que se encuentra su marido

La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en fotos: de Belén Rueda a Karla Sofía Gascón

Los Premios Goya 2026 han reunido este sábado, 28 de febrero, a lo más destacado del cine español. Además de los protagonistas de la industria cinematográfica, también ha llamado la atención la presencia de algunas figuras del mundo del espectáculo que han acudido para arropar a sus compañeros y compartir una noche de reconocimiento al talento.

Entre ellos ha destacado Rosanna Zanetti, actriz y modelo venezolana, quien ha sido una de las primeras en desfilar por la alfombra roja, luciendo un elegante diseño joya del diseñador libanés Tony Ward.

Su llegada ha llamado especialmente la atención debido a los días difíciles que ha atravesado en el plano personal tras el reciente fallecimiento de su suegro, José Bisbal, padre de David Bisbal. Ha sido durante la 'red carpet' donde la esposa del cantante se ha sincerado sobre el duro momento que vive su familia y sobre cómo se encuentra el artista.

"Han sido días bastante extraños, muy tristes, es un dolor que está sufriendo toda la familia. Estamos tratando de asimilarlo", ha señalado la actriz rras ser interpelada sobre cómo se siente Bisbal desde que falleció su progenitor.

Asimismo, ha querido destacar la figura del padre de su marido, describiéndolo como "una persona sumamente querida", tal y como ha recogido Europa Press.

Zanetti, que ha acudido a la gala en solitario, también ha manifestado que "todavía era muy reciente" para que Bisbal acudiera a este acto, y que por eso se ha quedado "con nuestros hijos y con la familia".

El fallecimiento del padre de David Bisbal

José Bisbal Carrillo, padre del artista almeriense, falleció el pasado 10 de febrero en su ciudad natal, Almería, a los 84 años, tras años padeciendo alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que le había ido apartando poco a poco de su vida cotidiana y que había marcado su relación con su hijo.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el propio Bisbal en sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", confesó entonces.

Cabe destacar que José Bisbal fue una figura conocida en su ciudad por su trayectoria como boxeador, habiendo sido varias veces campeón de España en la década de los años 60 antes de dedicarse a su familia y su vida fuera de los focos.

Su estado de salud había empeorado en los últimos años, en los que había ingresado en una residencia para tener los cuidados necesarios. Junto al cantante, también se despidieron de él su mujer, María Ferre, y sus otros dos hijos, María del Mar y José María.