Gerard Oms es un coach de actores que se acaba de estrenar como director y desde hace años su trabajo se vincula al de Mario Casas

Mario Casas está nominado al Goya a Mejor Actor Protagonista por su interpretación en la película 'Muy Lejos'. El actor gallego ya cuenta con un cabezón, recibido en 2021 por su trabajo en 'No matarás', dirigida por David Victori. Cuando Casas recogió su premio, en aquella ceremonia sin público presencial durante los días de confinamiento, se lo dedicó a Gerard Oms, el acting coach que le ha llevado a lo más alto.

Te contamos quién es este barcelonés que ha conseguido que Mario Casas esté a punto de ganar su segundo Goya. Lo descubriremos el próximo 28 de febrero en la gala que se celebrará en Barcelona.

Gerard Oms, de actor a coach

Gerar Oms (Barcelona, 41 años) siempre se sintió fascinado por el mundo de la interpretación y por todo lo que lo rodeaba. En una entrevista para El País, cuenta cómo fue su intento de convertirse en actor: “La idea romántica de interpretar papeles, esa parte teórica me encantaba. Y veía a los actores y actrices, y pensaba que eso era lo mío. Sin embargo, cuando me puse yo mismo en esa posición, en el ejercicio teatral, me bloqueé. Literalmente. Delante del público y de las cámaras. No sabía gestionar la exposición”.

Pero, aunque su carrera como actor terminaba casi al tiempo que empezaba, no se apartó de una profesión que tanto le emocionaba. Es más, aprovechó las herramientas que había adquirido y lo aprendido por experiencia propia para ayudar a otros actores a superar bloqueos y a dar lo mejor de sí mismos.

El vínculo con Mario Casas

Gerard y Mario se conocieron en el rodaje de 'No matarás', la película por la que el actor consiguió su primer Goya. El director, David Victori, había llamado a Gerard Oms para que fuera el coach acting de una actriz nueva, desconocida hasta ese momento. Se trataba de Milena Smit, que compartía cartel con Mario Casas. Smit consiguió la nominación a Mejor Actriz Revelación por su trabajo en la película y Mario se alzó con el codiciado Goya. Pero hubo más: se forjó una estrecha relación entre el actor y Gerard Oms que continúa hasta el día de hoy y que les lleva de la mano a los próximos Premios Goya.

Durante el rodaje de 'No matarás', la intención del director era que Oms trabajase con Milena Smit. Pero Mario no tardó en acercarse al coach para preguntarle qué hacía allí y habló con el director para que también se quedase con él. Según contó Oms a El País, “le hablé de sus películas, que las había visto todas antes de ir a aquellos ensayos, y le conté lo que me había gustado, especialmente en 'La mula', 'Grupo 7' y lo que se atisbaba en 'Ismael'. Y me respondió: ‘Son las que más le gustan a mi madre”. El lazo se había creado y lo había hecho con fuerza.

Un Goya y una cena

Una de las anécdotas más curiosas acerca de la relación entre ambos, es que Gerard, mientras grababan 'No matarás', le dijo a Mario que ese papel podía hacerle ganar un Goya. Pero Mario no lo veía así para nada. De hecho, le aseguró al coach que pensaba que la Academia de Cine nunca le iba a nominar, ni por ese ni por ningún otro papel. Gerard lo veía tan claro que se apostó una cena con el actor. El final de la historia es Mario Casas agradeciendo el Goya a Gerard Oms y pagando la cena que se apostó y que, afortunadamente, perdió.

El debut de Gerard Oms como director

Este sábado 28 de febrero, Mario Casas y Gerard Oms llegarán juntos a la Gala de los Premios Goya, esperando recibir sendos premios por 'Muy lejos', la película que Oms dirige y que Casas protagoniza. Desde 'No matarás', Gerard ha estado junto a Mario para preparar todos los personajes que ha interpretado desde entonces. En esta ocasión, la relación coach-actor se ha convertido en la de director-actor. Todo un salto que han dado de la mano.

Al mes de conocerse, Mario le dijo a Gerard que tenía que dirigir y que él iba a estar en la historia que quisiera contar. Y Gerard tenia esa historia, la de un joven en la treintena que está perdido y se muda a otro país para encontrarse. Así nació 'Muy lejos', la película que ha sido todo un éxito y en la que Casas interpreta al alter ego de Gerard. Con Goya o sin él, sin duda ambos se sienten ya muy afortunados por todo el camino que han recorrido juntos.