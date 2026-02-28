En el libro ‘Wings: The Story of a Band on the Run’, McCartney habla sobre esa última vez que habló con su excompañero Beatle
¿Quién no conoce a Paul McCartney hoy en día? ¿Quién no ha bailado o cantado alguna canción suya a lo largo de su vida? Su carrera abarca cerca de seis décadas. Sesenta años entregándonos temas inolvidables de la cultura popular. Desde su etapa con The Beatles, escribiendo himnos como ‘Hey Jude’, ‘Lea it be’ o ‘The long and winding road’, pasando por su grupo Wings con ‘Jet’ o ‘Mull of Kintyre’ hasta su etapa en solitario, donde nos ha deleitado con baladas como ‘No more lonely nights’, ‘Calico skies’ o ‘Maybe I’m amazed’. Canciones que se le caen de los bolsillos a uno de los compositores más influyentes de la historia.
Su último disco de temas inéditos data de 2020, ‘McCartney III’, donde no solo compone y canta todos los temas, sino que también hace él solito los arreglos y toca todos los instrumentos. Un auténtico 'DaVinci del mundo musical'. Y hace poco el Libro Guinness de los Récords le reconoció como el compositor más exitoso de la historia en Estados Unidos, con 32 números 1 en el Billboard Hot 100. De los cuales, la mitad fueron con The Beatles. Porque, qué decir de la banda que redefinió el pop, ¿verdad? Su tándem con John Lennon dio varias de las canciones más importantes del siglo XX. Y su amistad fue la base del grupo.
El asesinato de John Lennon
Hasta que llegó la disolución, oficializada el 10 de abril de 1970 en una rueda de prensa del propio McCartney, haciéndole responsable de la ruptura a ojos del público, pese a que la banda ya estaba separada desde hace tiempo. De hecho, John Lennon había expresado en varias ocasiones su deseo de irse. Cada miembro del grupo decidió centrarse en sus proyectos en solitario, y su amistad se rompió. Sobre todo con una prensa deseosa de enfrentarles para conseguir titulares jugosos.
Y el grado de infamia llegó tras el asesinato de John Lennon. La prensa abordó a McCartney en la calle, preguntándole a bocajarro sobre la muerte del que había sido como un hermano para él. ¿La respuesta del músico? “It's a drag, isn't it?”. Algo así como “Es un fastidio, ¿no?”. Eso provocó que todo el mundo se lanzara de nuevo contra McCartney, creyendo que le había dado igual la muerte de John Lennon.
Pero lo cierto es que estaba en shock, y años después así lo ha dicho en varias entrevistas o en su último libro: ‘Wings: The Story of a Band on the Run’. “Fue una locura”, confiesa el cantante. “Simplemente dijimos lo que todos dijeron; todo estaba borroso. Fue como el asesinato de Kennedy. El mismo momento horrible, ¿sabes? No podías asimilarlo. Todavía no lo he asimilado. No quiero hacerlo”.
Y ha sido precisamente en ese libro donde ha hablado sobre la última conversación que tuvo con John Lennon antes de morir. Porque durante la década de los 70, las dos leyendas de la música no estaban en buenos términos precisamente. El propio Lennon le escribió una carta criticándole abiertamente tras al ruptura del grupo, mientras ambos luchaban legalmente por las regalías de sus composiciones.
La reconciliación entre McCartney y Lennon antes del asesinato
“La canción ‘Too Many People’ se escribió un año o así antes de que The Beatles rompiera. En aquel momento, John disparaba misiles hacia mí con sus canciones, y uno o dos de ellos fueron bastante crueles”, admitió McCartney en una entrevista para BBC Radio. “Había podido aceptar a Yoko en el estudio sentada sobre una manta frente a mi amplificador. Trabajé duro para aceptarlo, pero luego, cuando rompimos y todo el mundo estaba agitado, John se volvió desagradable. No entiendo bien por qué. Puede que porque crecimos en Liverpool, donde siempre estaba bien dar el primer golpe en la pelea”.
Pero al menos, poco antes de morir, McCartney y Lennon se reconciliaron. Intercambiaban llamadas ocasionales, e incluso Lennon alabó ‘Coming Up’, uno de los singles más exitosos de McCartney en su etapa en solitario. Así lo contó Robert Rosen en su libro ‘Nowhere Man: los últimos días de John Lennon’ a partir de los diarios de Lennon. “Pero todo eso cambió una tarde, cuando Lennon escuchó una voz familiar en la radio del coche. "F*** a pig! It’s Paul!", exclamó. Y claro que sí, era ‘Coming Up’, el último sencillo de McCartney. Para Lennon, era simplemente contagiosa. De hecho, aunque había tendido a descartar gran parte del trabajo reciente de Paul, esta nueva canción realmente había cautivado su imaginación […]. ‘Pensé que 'Coming Up' era genial’, comentó más tarde ese año. ‘Y me gusta más la versión freak que hizo en su granero que la de Glasgow en vivo’”.
Así fue la última conversación entre John Lennon y Paul McCartney
Y, en el libro sobre su banda Wings, que ha salido a la venta este pasado mes de noviembre de 2025, McCartney también aprovecha para recordar esa última conversación que tuvieron ambos. “Llamé a John cuando estaba haciendo pan, se me había empezado a dar bastante bien", relata McCartney en el libro, "así que cuando escuché que él estaba intentando lo mismo, fue genial. Podíamos hablar de algo totalmente anodino. No hay riesgo de conflicto ni de nada. Sólo éramos dos tipos que decían: ‘Bueno, no sé. ¿Lo dejas toda la noche o qué haces?’; Y el otro tipo decía: ‘Sí, lo dejo toda la noche en un lugar cálido y cerrado’ y era una conversación normal”.
Pero si de algo se arrepiente el mítico cantante, es de no haberle dicho nunca en vida lo mucho que le quería. Así lo admitió en una entrevista en el Royal Festival Hall del Southbank Centre. “Ya sabes, éramos chicos de 16 y 17 años de Liverpool, no éramos capaces de decirlo. Nunca lo hicimos. Nunca pude y ahora, para mí, es increíble darme cuenta de lo mucho que quiero y estimo a ese hombre. Sólo recuerdo lo genial que fue trabajar con él y lo grandioso que era. No era broma, no estabas cantando y tocando con el ocasional Mario Rossi, lo hacías con John Lennon”.