El hospital valenciano de La Fe logra el segundo caso en España de maternidad en una paciente con una enfermedad rara con déficit de CPT2

Un bebé de ocho meses, primer paciente tratado en España con terapia génica para una enfermedad metabólica rara: "Cortará el ADN"

Compartir







ValenciaEl Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha coordinado con éxito el nacimiento de la primera hija de una mujer diagnosticada con deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa tipo 2 (CPT2), una enfermedad metabólica rara que presenta en España una prevalencia estimada de menos de un caso por cada 100.000 nacimientos.

En concreto, se trata del segundo caso registrado en España en una paciente con afectación grave, caracterizada por frecuentes descompensaciones metabólicas incluso ante situaciones de estrés mínimo, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Por qué los tuppers pueden provocar enfermedades como la diabetes

Fruto del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar

Existen antecedentes de maternidad en mujeres con esta patología en España, aunque los casos previos correspondían a formas leves, con menor riesgo de complicaciones. En este caso, la paciente presenta una forma severa, con episodios recurrentes de descompensación ante infecciones leves, ayunos prolongados o situaciones de estrés físico, lo que convertía la gestación en un proceso de alto riesgo.

Este hito, fruto del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar, subraya "la viabilidad de la maternidad en pacientes con este tipo de trastornos siempre que exista un seguimiento estricto para prevenir descompensaciones metabólicas graves, que afectan a cerca del 19 por ciento de las mujeres durante la gestación", como ha explicado la pediatra experta en enfermedades metabólicas hereditarias de La Fe, Patricia Correcher.

PUEDE INTERESARTE Muere Valentina, la primera bebé de España con una enfermedad ultrarrara

La recién nacida, que ha pesado 3.100 gramos y ha medido 49 centímetros, inició la lactancia materna desde los primeros minutos de vida. Su madre fue diagnosticada en el Hospital La Fe durante un control pediátrico en la infancia, en una época en la que esta alteración genética aún no se incluía en la prueba del talón. En la actualidad, el programa de cribado neonatal sí contempla esta enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Abordaje terapéutico continuado

Los trastornos de la beta-oxidación, como la deficiencia de CPT2 que la mujer padece, impiden que el organismo descomponga las grasas para obtener energía. "En situaciones de alto consumo energético y estrés metabólico, como el embarazo o parto, ha añadido la doctora Correcher, el cuerpo agota sus reservas de glucosa y no puede generar cetonas alternativas, lo que puede derivar en hipoglucemia hipocetósica, rabdomiólisis (rotura muscular), disfunción hepática o miocardiopatía".

La mujer ha mantenido la estabilidad metabólica gracias a un abordaje terapéutico continuado durante todo el embarazo, y su caso se alinea con la literatura científica más reciente. De hecho, un estudio internacional publicado este mismo año y que ha analizado 89 embarazos en 39 mujeres con estas patologías, apunta hacia resultados generalmente favorables, pero no exentos de complicaciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para minimizar riesgos, el protocolo activado en La Fe ha movilizado a especialistas en obstetricia, anestesia, endocrino-metabólicas, neonatología y laboratorio.

El trabajo coordinado de estos especialistas, en palabras del gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda, "ha hecho posible la feliz noticia y viene a confirmar que, con un asesoramiento personalizado y una gestión del riesgo adecuada, las mujeres con trastornos de la oxidación de ácidos grasos pueden ser madres".