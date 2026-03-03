El actor recibió el César honorífico en medio de especulaciones sobre un supuesto “doble”

En las últimas horas se ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre la identidad del hombre que recogió el César honorífico a toda una carrera en París. Aunque se trataba del reconocido actor canadiense Jim Carrey, su apariencia física generó dudas inmediatas entre algunos espectadores.

El intérprete, célebre por su gestualidad y su inconfundible sonrisa, lucía diferente, y eso es lo que causó tanta duda en la gente. Bastó ese detalle para que en Internet la sospecha se transformara rápidamente, las teorías no tardaron en circular: ¿Había sido sustituido por un doble?

La noche en que dudaron de Jim Carrey

Incluso algunas voces vinculadas al mundo del maquillaje alimentaron la especulación al sugerir que podría haberse producido una suplantación. Como suele ocurrir en la era digital, el rumor se viralizó con rapidez.

Sin embargo, tanto la organización de los Premios César como el representante del actor confirmaron que no hubo ningún engaño, era Jim Carrey en persona quien subió al escenario y pronunció el discurso.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la facilidad con la que se expanden los bulos en redes sociales. A veces, un cambio físico, la iluminación o simplemente el paso del tiempo bastan para encender teorías conspirativas.

En esta ocasión, no hubo máscara ni impostor. Solo un actor reconocido mundialmente recibiendo un homenaje a su trayectoria… y el eco amplificado de la sospecha digital.