Asun Chamoso 03 MAR 2026 - 06:30h.

El cantante lleva un año de gira por España con una agenda de dos conciertos al mes

La carrera artística la combina con su pasión por el taxi desde hace tres años

Compartir







BarcelonaSi para un taxi en Barcelona o en el aeropuerto podría conocer a Jesule Fernández, que tiene el corazón dividido entre sus dos vocaciones: la música y el taxi. Este cantante de tecno flamenco lleva tres años cumpliendo su sueño de ser taxista.

Sus inicios fueron guitarra en mano tocando flamenco y rumba allí donde le contrataran. Tras 16 años en una fundición de acero y con la llegada de la pandemia, Jesule decidió dar un giro a su vida. Empezó a componer y se pasó al flamenco urbano.

PUEDE INTERESARTE Don Omar anuncia nueva fecha en Barcelona tras agotar entradas en Sevilla y Tenerife

Una carrera artística que despegó colgando sus temas en las redes sociales, que siguió con una canción que sonaba en el programa de televisión 'La isla de las tentaciones' hasta llegar a las 230.000 oyentes mensuales actuales en una conocida plataforma de música.

Con treinta temas en su repertorio entre propios y versiones, Jesule llevando un año de gira por España con dos o tres conciertos al mes. Este año cuenta que ya tiene en su agenda unos 20 previstos.

Unas actuaciones con un ritual previo: jugar al ajedrez: "Mi padre me enseñaba y tengo trofeos. Antes de los conciertos juego un par de partidas antes de salir al escenario porque me ayuda a desconectar y a no pensar en nada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El taxi es un coworking de la vida"

La pasión por el volante la heredó de su padre que era camionero. Así Jesule desde pequeño tenía claro que quería conducir su propio taxi: "Pienso que es un coworking de la vida. Mi principal motivación es que aprendo inglés, conozco mucha gente y sitios que no vería y es una buena fuente de ingresos". Un oficio en el que piensa seguir "porque la música es muy volátil".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su taxi le sirve de inspiración para componer sus letras y también de banco de pruebas al principio. "Hacía videos a los clientes cantando mis canciones y veía como reaccionaban. Mi misión era que salieran más contentos de lo que habían subido al menos con una sonrisa" recuerda Jesule. Ahora solo se arranca a cantar si se lo piden los pasajeros que le reconocen: "Me halaga que me conozcan o me tengan cariño".

Llegar a número uno

En estos momentos de su vida, sueña seguir escalando en el mundo de la música. Eso sí sin dejar su taxi: "Ya soy el numero uno en el tecno flamenco de España pero me gustaría ser el número uno que es muy difícil pero ahí seguimos luchando". Y concluye: "Querría ser un altavoz para la gente emergente que le dicen que no se puede".