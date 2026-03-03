La cantante catalana da el pistoletazo de salida a su gira este mes de marzo, y culminará en septiembre de este mismo año

Rosalía vive uno de los momentos más espectaculares de su carrera. Días después de su sonada actuación en los BRIT Awards 2026, donde se consagró como Mejor Artista Internacional y ofreció una versión inolvidable de 'Berghain' junto a Björk, la artista está a punto de poner en marcha su 'LUX Tour' para presentar su aclamado álbum.

Tras el lanzamiento de 'Lux' en noviembre de 2025, un trabajo que ha registrado cifras de debut históricas gracias a sus colaboraciones con artistas como Björk, Yves Tumor o la participación de la London Symphony Orchestra, la intérprete de 'Reliquia' anunció oficialmente su gira el pasado 4 de diciembre.

Será la gira más extensa de su carrera: prevista con 42 conciertos en 17 países, recorrerá Europa, Norteamérica y América Latina entre marzo y septiembre de 2026.

Las fechas de su gira en Europa y la elección de Francia como punto de partida

El pistoletazo de salida tendrá lugar este próximo 16 de marzo en Lyon, en el LDLC Arena, marcando así el comienzo oficial de la gira en Francia. Dos días después, el 18 de marzo, actuará en el Accor Arena de París, donde repetirá el 20 de marzo con una segunda fecha ante la alta demanda de entradas.

La elección de Francia como punto de partida no es casualidad. El país galo ha sido uno de los territorios europeos donde antes y con más fuerza se consolidó su propuesta artística. Además, el francés es uno de los idiomas que habla en su álbum, en concreto, en 'Sauvignon Blanc'.

Tras su apertura francesa, Rosalía viajará a Suiza para presentarse el 22 de marzo en el Hallenstadion de Zúrich. La siguiente parada será Italia, donde el 25 de marzo ofrecerá un concierto en el Unipol Forum de Milán.

El calendario avanza hacia uno de los momentos más esperados por sus seguidores: su regreso a España. En Madrid actuará el 30 y 31 de marzo, además del 2 y 4 de abril, en el Movistar Arena, con cuatro noches consecutivas que prometen convertirse en uno de los grandes hitos de la gira.

Barcelona tomará el relevo poco después. El 13, 15, 17 y 18 de abril, el Palau Sant Jordi acogerá cuatro conciertos que reafirman la conexión especial de la artista con su tierra natal. Entre medias, el tour incluirá una escala en Lisboa los días 8 y 9 de abril, con dos actuaciones en el MEO Arena.

La gira europea continuará hacia el norte con conciertos el 22 y 23 de abril en el Ziggo Dome de Ámsterdam, seguidos por el 27 de abril en el AFAS Dome de Amberes. Alemania será otro de los puntos estratégicos del recorrido: el 29 de abril en el Lanxess Arena de Colonia y el 1 de mayo en el Uber Arena de Berlín.

El tramo europeo culminará en Reino Unido, donde la catalana actuará el 5 y 6 de mayo en el O2 Arena de Londres.

La gira por América

Tras este intenso recorrido por Europa, la gira cruzará el Atlántico en verano. En Estados Unidos y Canadá ofrecerá varias fechas en grandes arenas. El 4 y el 6 de junio cantará en Miami, Florida, y el 8 en Orlando. El 11 de junio será el turno de Boston, Massachusetts, y el 13 del mismo mes se desplazará hasta Toronto, Canadá.

Después volverá a EE.UU., en concreto al Madison Square Garden de Nueva York, donde actuará los días 16 y 17 de junio. Continuará por Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y terminará el tour estadounidense en Oakland, California, el 6 de julio, para dar paso a Latinoamérica.

Comenzará en Bogotá, Colombia, el 18 de julio, y proseguirá con cuatro fechas en Santiago de Chile: el 24, 25, 27 y 29. Ya el día 1 de agosto arrancará en Buenos Aires, Argentina, también con cuatro noches, y otras dos más en Río de Janeiro, Brasil.

En México, uno de los países donde cuenta con mayor base de seguidores, actuará en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En esta última serán un total de cinco actuaciones, previstas para los días 22, 24, 26, 28 y 29.

El tour terminará en Puerto Rico, en concreto en San Juan, el 3 de septiembre, poniendo así fin a su gira más ambiciosa.