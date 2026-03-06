'La Mari de Chambao' celebra sus 25 años de carrera musical superando batallas como su segunda recaída de cáncer

'La Mari de Chambao' está también de aniversario. Cumple 25 años de una carrera que ha evolucionado, pero que jamás ha dejado atrás el estilo con el que empezó en la música. El equipo de Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de poder hablar con la artista sobre su larga trayectoria. Informa en el vídeo Susana Ramos.

Un cuarto de siglo después, ahí sigue ella: "A la Mari de Chambao de hace 25 años, además del color de pelo y de las arrugas, le está pasando la vida". Cuando comenzó a introducirse en el mundo de la música apenas tenía 25 años y creando un nuevo estilo al añadir electrónica a un flamenco relajado.

"Se podría llamar 'flamenco chill'". Ahora, echando la vista atrás y con la celebración de su aniversario, ha querido rodearse de sus amigos. 25 años que recorre de la mano de artistas como Estopa: "Chambao es parte de nuestra historia" o Malú. "Ellos me han prestado sus voces", dice la cantante malagueña.

Supero un segundo cáncer

Con emoción en sus ojos recuerda a todos sus compañeros con los que, no solo ha establecido lazos de amistad, sino que creó verdaderos himnos: "Desde Ricky Martín, Alejandro Sanz, Pablo Alborán..." Aunque ha sido un año difícil para la Mari, porque fue "operada de un segundo cáncer", lo cuenta como un episodio de superación de su vida.

"Con 30 años pensaba que me iba a morir, ahora con 51 me pilla con más herramientas". Por eso quiere celebrar la vida, celebrar que lleva 25 años cantando las canciones de toda la vida y las letras que tanto representan a muchas personas. Su gira, por esto y por mucho más, como es ella, será una verdadera fiesta: "Estoy viva".