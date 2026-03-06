La Mari está de celebración y lo hace con sus grandes éxitos

El regreso de Harry Styles al mundo de la música: de su cuarto álbum de estudio a su concierto en Manchester en el que se prohíben los móviles

Compartir







Se han cumplido 25 años de Chambao. La Mari está de celebración y lo hace con sus grandes éxitos. Informativos Telecinco repasa con ella su carrera y habla del futuro, de lo que viene y lo que nos trae de la mano de Susana Ramos. Un cuarto siglo después ahí está ella. "Aparte del color de pelo y las arrugas, está pasando la vida", confiesa.

Tenía solo 25 años cuando poco a poco abrió un camino añadiendo electrónica a ese flamenco que había mamado de niña en su Málaga natal. Ahora. echando la vista atrás ha querido rodearse de amigos, 25 en un total de 25 canciones. Estopa reconoce que han sido parte de su historia, otros hablan de inspiración como Vanesa Martín. Entre las colaboraciones se puede encontrar a Alejandro Sanz, Rosario Flores, Ricky Martín, Malú, Pablo Alborán o Serrat entre otros.

El disco lo grabó en 2025, un año difícil para La Mari, con la reaparición de su peor pesadilla, el cáncer, del que se ha operado por segunda vez en su vida. "La primera vez tenía 30 años, creía que me iba a morir , hoy tengo 51 y tengo más herramientas", confiesa serena.

La cantante de 'Ahí estas tú' ha señalado que existe un "cambio de escenario del ser humano muy potente y muy sensible", pero ha dejado a voluntad de cada artista querer "entrar" en ese tipo de temas de reivindicación social. "Despojarte de una piel antigua para ver quién puedo ser ahora es un trabajo de cada persona a realizar si quiere entrar ahí. Es verdad que hay que tener ganas y remangarte contigo mismo para ver dónde entras", ha precisado la cantante.

En este sentido, ha bromeado diciendo que, si hay nuevo disco, no titulará ninguna canción 'No a la guerra' porque aunque sea algo "parecido", buscará algo más "poético". "Estamos en un mundo --la época en la que vivimos con todo lo que está sucediendo alrededor-- que es muy importante revisar revisarse cada uno. Escucharse, saber qué camino se quiere escoger, por lo que invito a la calma. Hay un desquice bastante latente en la calle, en cualquier lugar. No estoy siendo pesimista ni estoy siendo alarmista", ha precisado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Tengo muchos jefes y jefas que son toda la gente que impulsa la música de Chambao. Es a quién va dirigido este disco y la canción, el single 'Es para ti'. Por eso el agradecimiento está todo el rato presente y constante en este disco y en esta gira. Yo no estaría aquí si no tuviera estos jefes y jefas que son definitivamente los que te dicen si sigue o si ya", ha reconocido La Mari.

Este disco recopilatorio marca el comienzo de lo que será un aniversario que la llevará por escenarios de países como España, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina o Bulgaria. En España, actuará en Tordera (Barcelona), Martorell (Barcelona), Madrid, Jaén, Pamplona, Albacete, Lanzarote, Sevilla o Gran Canaria.