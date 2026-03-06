La campaña del Celta para encontrar la camiseta de Madonna llega al "The New York Times"

Patricia Martínez 06 MAR 2026 - 15:25h.

En la tienda oficial la camiseta del año 1990 está agotada desde hace semanas

El Celta pide ayuda a Madonna para recuperar la icónica camiseta que la cantante llevó en su concierto en Vigo

Compartir







VigoUna orquesta versionando a Madonna al más puro estilo gallego y una valla a la entrada de la ciudad son algunos de los guiños con los que el Celta redobla su campaña, ya de alcance internacional, en busca de la camiseta de Madonna. Porque en el club vigués no se rinden y siguen en su empeño de encontrar la prenda icónica, de la que se perdió la pista tras el concierto en el estadio de Balaídos hace casi 36 años.

Hace unos días, era la misma presidenta del club celeste, quien le escribía una carta a la reina del pop, para pedirle su ayuda para localizar la camiseta que lució durante su concierto en Vigo el 29 de julio de 1990.

Ahora, la campaña de marketing continúa con un concierto programado para justo antes del partido contra el Real Madrid, donde la orquesta gallega Son de Seu versionará un tema de Madonna, siendo la primera vez en los 25 años de historia que este grupo de folk toca una canción de este género. Con este acto se intenta llamar la atención de la diva lanzándole de nuevo la consulta que ya le hizo la presidenta Marian Mouriño hace unos días; “¿La tienes tú?”.

PUEDE INTERESARTE El regreso de Harry Styles al mundo de la música: de su cuarto álbum de estudio a su concierto en Manchester en el que se prohíben los móviles

Pero la búsqueda de la icónica camiseta, todo un símbolo para el club vigués no se queda aquí. El club ha abierto una página donde los aficionados que tengan alguna pista pueden dejar información, sobre su posible paradero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una campaña de alcance internacional

Y la noticia de la campaña celeste es probable que ya le haya llegado a la cantante porque la repercusión de la iniciativa está llegando lejos. La carta enviada por la presidenta viguesa ya ha tenido su espacio en medios como "The New York Times" o en el francés "L’Equipe".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la información del " The New York Times" se recoge la carta abierta de la presidenta del club vigués y explican que el desde el Celta han contado llevaban un tiempo desarrollando una investigación privada para dar con la camiseta, pero que no estaba teniendo frutos, por lo que hnn optado ahora por este llamamiento público.

Mientras tanto, para recordarlo, el club ha instalado una enorme valla a la entrada de la ciudad con la imagen de la cantante llevando la camiseta celeste aquella noche, captada por el fotógrafo Víctor de las Heras.

Quienes ya han confirmado que no la tienen en su poder son algunos de los jugadores celestes que jugaban en el club en aquella temporada. Ex-célticos como Patxi Villanueva, Otero o Mosquera han contado que recuerdan “el cachondeo” que supuso dentro del vestuario aquella imagen, después del concierto, y ninguno de ellos sabe nada del paradero de la camiseta que lucía el número 5 de Espinosa a la espalda, jugador fallecido el pasado mes de octubre.

Camiseta agotada en la tienda oficial

En la tienda oficial viguesa estos días son muchos los que buscan camisetas retro, de aquel año o similares pero sus responsables cuentan que desde hace días no queda ni una. Sirius Seijo, responsable del departamento retail del Celta confirma que la camiseta del año 90 “lleva más de un mes agotada”. Hay quien aún conserva la entrada de aquel concierto, como Rosanna, una aficionada viguesa que acudía este jueves a la tienda oficial en busca de una camiseta retro similar a la de la cantante.

La campaña y la búsqueda continúa a la espera de que pueda ser localizada, ya que como ha recordado la presidenta “es un un acto de memoria, un símbolo de parte del patrimonio emocional de nuestro club y de lo que representa”.