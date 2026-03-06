30 años de Tesis: Amenábar hizo con 23 años la película que "le habría gustado ver" y acertó

Amenábar sobre Tesis,. 30 años después: "Hice la película que a mí me apetecía ver en el cine, ese fue mi mayor impulso".

Fue un antes y un después para el cine español. Marcó a toda una generación, y, sobre todo, nos regaló a uno de los grandes directores de nuestro país. Alejandro Amenábar hizo magia en la facultad de Periodismo de la Complutense y la convirtió en una protagonista más de Tesis. Un thriller que cumple treinta años. Lo analizamos de la mano de Begoña Santa Cruz.

"Fue un antes y un después en muchos sentidos. Creo que provocó un cambio en la forma de entender el cine", reconoce Ricardo Steinberg, productor y director de sonido de Tesis y profesor de la ECAM.

El propio Amenábar no pensó nunca en que había hecho una película tan rupturista, pero sí tiene claro hoy que "hice la película que a mí me apetecía ver en el cine, ese fue mi mayor impulso".

Amenábar la hizo con solo 23 años. La rodó el Ciencas de la Información donde era alumno, y paradojas de la vida, no con mucho éxito. Y sí, algunos profesores y personajes de la Facultad están representados en la película.

Una película que los alumnos valoran por su tensión permanente, terror psicológico, por su no búsqueda del susto barato. Algo enb lo que coincide Ricardo Steinberg. "Es una película en la que todo es sugerido y eso es lo provoca mucho miedo". Ameánbar ganaría el Oscar con Mar Adentro, pero vista de nuevo, a Tesis los 30 años no le han sentado nada mal.