Los actores que dieron vida a los eternos rivales Harry Potter y Draco Malfoy en la popular saga se han dejado ver juntos años después de su última aparición

Daniel Radcliffe o cómo 'la maldición de Harry Potter' derivó en una adicción al alcohol

Compartir







Casi 15 años después del final de la saga 'Harry Potter', dos de sus protagonistas más recordados, Daniel Radcliffe y Tom Felton, han protagonizado un reencuentro que ha emocionado a los 'potterheads'.

Por ello, su reunión ha despertado una oleada de nostalgia entre los seguidores de todo el mundo, teniendo en cuenta que ambos interpretaron a los eternos rivales: Harry Potter y Draco Malfoy.

Durante una década, Radcliffe y Felton compartieron pantalla en las ocho películas de la saga de 'Harry Potter', cuyas películas se estrenaron entre 2001 y 2011. En ellas encarnaban a dos personajes enfrentados dentro del colegio Hogwarts: Harry Potter, el protagonista destinado a derrotar al mal, y Draco Malfoy, el arrogante alumno de la casa Slytherin que constantemente intentaba humillar y desafiar al joven mago.

Aquella rivalidad se convirtió en una de las relaciones más icónicas de la historia de la franquicia y marcó la infancia de millones de espectadores.

Sin embargo, fuera de la pantalla la relación entre los actores siempre fue muy diferente. Desde los primeros rodajes, Radcliffe y Felton forjaron una amistad que ha perdurado con el paso de los años. Aun así, debido a sus diferentes proyectos profesionales y a que cada uno siguió su propio camino tras el final de la saga, hacía mucho tiempo que no se les veía juntos públicamente. Hasta ahora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El reencuentro

Tal y como ha publicado el propio Felton en sus redes sociales, el reencuentro ha tenido lugar en Nueva York, donde el actor quiso asistir a una de las obras de Broadway en las que actúa Radcliffe, 'Every Brilliant Thing'. Mientras, él participa en la producción teatral de 'Harry Potter and the Cursed Child', donde ha retomado su famoso papel de Draco Malfoy en una versión adulta del personaje.

"Escobas a Broadway", ha escrito en un 'post' de Instagram junto a una serie de imágenes en las que se puede ver a ambos abrazándose, sonriendo y recordando los viejos tiempos. En una de las fotos, incluso aparece Felton posando frente al cartel del teatro donde actúa Radcliffe y, además, ha compartido una captura antigua de ambos durante el rodaje de 'Harry Potter'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su reencuentro no ha tardado en convertirse en todo un acontecimiento para los fans de los films de ciencia ficción, y su reacción no se ha hecho esperar. En cuestión de horas, la publicación se ha llenado de miles de comentarios, 'likes' y mensajes de cariño.

"Qué bien veros a los dos reunidos de nuevo", "Oh verlos a ambos reunidos me calienta el corazón. Dos personas talentosas que tuvieron un gran y hermoso impacto en tantas vidas en todo el mundo y todo comenzó hace 25 años con magia, y ahora ambos activos en Broadway", "Al final, Draco se hizo amigo de Harry", "La reunión de Slytherin y Gryffindor que todos hemos estado esperando", se lee.

El hecho de que Radcliffe y Felton sigan apoyándose mutuamente en sus carreras demuestra que la amistad que nació en los rodajes hace más de dos décadas sigue intacta.