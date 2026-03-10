Incautados 27 kilos de angula viva en Gipuzkoa en una operación contra el tráfico ilegal

La operación conjunta de Guardia Civil, Gendarmería y Europol se desarrolló a ambos lados de la frontera

Un total de 27 kilos de angula viva han sido incautados este martes en Gipuzkoa, donde se ha desarrollado una operación policial conjunta contra el tráfico ilegal de esta especie en la que han participado agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol, según han informado a fuentes próximas al operativo.

El dispositivo, desplegado a primera hora de la mañana, se ha desarrollado a ambos lados de la frontera, según ha precisado la Guardia Civil en su cuenta de X, donde ha difundido un vídeo en el que se observan los ejemplares vivos incautados.

La Diputación de Gipuzkoa conserva ya las angulas recuperadas en un vivero, según ha indicado la portavoz foral Irune Berasaluze, quien no ha facilitado más detalles sobre el operativo.

Fuentes cercanas a la operación han señalado que la cantidad incautada en la zona de Aginaga, en el municipio de Usurbil, alcanza los 27 kilos de angula viva.

La Guardia Civil ha indicado que la operación, que continúa abierta, investiga delitos de tráfico ilícito de angulas y contrabando.

En el caso de Gipuzkoa, los agentes han registrado una vivienda y al menos las instalaciones de una empresa en la zona, donde se han incautado de los ejemplares vivos y han retirado varias cajas con el producto.

El operativo se produce en un contexto de suspensión de la pesca de la angula, que el Gobierno Vasco decretó en octubre del año pasado para la campaña 2025-2026 debido a la situación “crítica” de la anguila, una especie considerada fuera de los límites biológicos seguros en el País Vasco.

Antecedentes de tráfico ilegal de angulas

La operación policial de este martes, que se encuentra bajo secreto de sumario, se suma a otras actuaciones recientes contra el tráfico ilegal de angulas en el territorio.

En mayo de 2023, la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería francesa, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), desplegó otro operativo en varias localidades como Oiartzun y Getaria.

Aquella intervención se saldó con la incautación de 1,5 toneladas de angulas vivas, además de varias toneladas más congeladas sin trazabilidad ni controles sanitarios, y con la detención de 27 personas en España y Francia.