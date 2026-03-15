Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo han dado el último adiós a su madre, la actriz Gemma Cuervo, en el tanatorio de Tres Cantos

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo confirman la causa de la muerte de su madre

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MadridLa actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado 14 de marzo en Madrid a los 91 años, tras más de seis décadas dedicada al cine, el teatro y la televisión. El programa 'Fiesta', presentado por Emma García, avanzaba la noticia en Telecinco. Justo después, sus hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, emitían un comunicado en el que trasladaban el fallecimiento de la actriz: "Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos".

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La capilla ardiente de la artista se ha celebrado este domingo en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, desde las 10 de la mañana, y hasta allí se han acercado familiares y amigos para darle el último adiós. Sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, se han mostrado muy unidos en estos momentos y han recibido las numerosas muestras de cariño de todos los que han querido despedirse.

La emoción de Cayetana Guillén Cuervo en el tanatorio de su madre

A las puertas del tanatorio, una emocionada Cayetana Guillén Cuervo ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre, subrayando el "legado de amor infinito" que deja en su familia y en todas las personas que la rodearon.

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Ha explicado que, en momentos de dolor, lo que realmente reconforta es el amor y la unidad familiar, y ha recordado cómo Gemma siempre estaba dispuesta a recibir visitas con alegría.

"Mi madre ha dejado un amor infinito y transversal que llega al corazón de todas las generaciones", reconocía la presentadora y actriz ante los medios de comunicación.

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Además, ha puesto en valor la importancia de "sembrar cosas buenas" en la vida de los demás, resaltando que sus padres fueron pioneros en conciliación y en la construcción de la democracia, y que ella pudo disfrutar en vida de muchos reconocimientos que han dejado una huella imborrable tanto en su entorno como en la sociedad.

Las causas de la muerte de Gemma Cuervo

Por su parte, su hermano Fernando también ha tomado la palabra y ha ejercido de portavoz de la familia. Ha definido a su madre como "una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente", y ha subrayado que es "una persona queridísima".

También ha señalado que para ellos "es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes", y ha agradecido expresamente la presencia de los medios.

Fernando Guillén Cuervo ha explicado que la familia va a pasar el día "rodeados de amigos" y ha reconocido que también a quienes han estado cerca de ella les reconforta poder despedirse.

Además, ha detallado que "esto ha sido muy repentino" y que, aunque han disfrutado de su madre "muchísimo tiempo, con muy buena salud", una "agudización de un EPOC así de golpe" se la ha llevado. Ha puesto en valor que son "casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital".