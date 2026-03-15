Los hijos de Gemma Cuervo destacan la vida "prolífica" de su madre: "Fue una referente de amor y dignidad"

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo confirman la causa de la muerte de su madre

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MadridLos hijos de Gemma Cuervo (Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo) han acudido este domingo al Tanatorio de la Paz (Tres Cantos, Madrid) para despedir a su madre Gemma Cuervo, fallecida este sábado a los 91 años, de quien han destacado sus valores y han confirmado que su muerte se ha debido a una "agudización de golpe de la EPOC" (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que sufría la actriz.

"Hemos disfrutado de ella muchísimo tiempo con muy buena salud. Pero una agudización de golpe de EPOC se la ha llevado. Son casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa. Creo que es una referente de amor y dignidad, como ella decía", ha señalado Fernando Guillén Cuervo a los medios de comunicación.

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Su agradecimiento al equipo de Cuidados Paliativos del Hospital La Paz

El hijo de Gemma Cuervo ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido la familia tras el fallecimiento. "Es una maravilla ver todas las muestras de afecto. Era una figura muy importante y queridísima por toda la gente", ha indicado.

"Gracias a ella y a las mujeres de su generación, todas las compañeras que recordamos, las que están, las que no están, que en tiempos de dictadura, en tiempos muy difíciles, lograron abrir una brecha, un camino en el trabajo, en el arte para la mujer, que ahí está, grabado a fuego en toda la sociedad nuestra, mujeres precursoras", ha manifestado el actor.

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Los tres hijos han agradecido la labor realizada por el equipo de Cuidados Paliativos del Hospital La Paz y su "absoluta" entrega en un espacio "dificilísimo" para el ser humano.

"Queríamos dar las gracias especialmente a todo el equipo de cuidados paliativos de La Paz, por supuesto a la sanidad pública, y en concreto con los nombres a quienes nos han acompañado estos días. Gracias al equipo del Dr. Alonso. Han sido maravilloso, nos han ayudado en el proceso muchísimo. Su derroche de humanidad, de profesionalidad, de falta de discriminación, de absoluta entrega en un espacio dificilísimo para el ser humano, que es irse. Y debemos de verdad agradecer a este equipo de la Sanidad Pública la encomiable labor que desarrollan cada día. Impresionante", han afirmado los hijos.

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La emoción de Cayetana Guillén Cuervo ante los medios en el último adiós a Gemma Cuervo

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha manifestado que su madre deja una ausencia "imposible" y ha ensalzado todo lo que aportado su madre, tanto en la familia como personalidad pública. "Todos estos días hemos estado la familia muy unida. Eso es el mayor legado que dejó mi madre, el amor que todos los de su alrededor llevamos hacia los demás y el propósito de dar nuestra mejor versión desde que salimos de casa hasta que volvemos y la voluntad de aportar a la vida de los demás", ha afirmado.

La actriz ha reconocido que en los últimos tiempos sacar de casa a Gemma Cuervo "era muy difícil", pero las emociones y el afecto del público era lo que "la mantenía viva". "Siempre que llegábamos a casa estaba perfecta para recibirnos, con los labios pintados y su moñito hecho. Últimamente le gustaba mucho bailar y cantar", ha rememorado.

Cayetana Guillén Cuervo confía en que a su madre el público la recuerde con "muchísimo" amor y ha insistido en la importancia del "amor y dignidad". "Esas eran sus palabras y para cualquiera eso es necesario", ha subrayado.

"Mis padres fueron pioneros en todo y ayudaron a construir la democracia que tenemos hoy", ha enfatizado la actriz, que ha desvelado que el Padre Ángel oficiará una "despedida" y más adelante se hará un funeral. "No una misa porque hay pensamientos e ideologías muy variadas en la familia", ha apuntado.

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Entre los reconocimientos de Gemma Cuervo destaca el Premio Nacional de Teatro (1965), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Honor de Madrid en representación de toda la saga familiar, que se le otorgó el pasado jueves 12 de marzo. "Se entregará el día de San Isidro y es muy emocionante . Ha sido como una cosa intuitiva. Se le ha entregado prácticamente en vida, que era lo bonito, y la recibiremos con ella fallecida. Pero se la entregaron mucho antes de saber que estaba malita. O sea, que la voluntad del Ayuntamiento de Madrid ha sido entregarle la Medalla a la familia antes de saberlo", han precisado.

Por último, Natalia Guillén ha destacado la audacia de su madre y su capacidad "para mantenerse siempre firme en el camino" y no apartarse de la meta, así como ser capaz de "apartar el ruido de su alrededor". "Realmente ha sido una reina de la conciliación", ha espetado Fernando Guillén.