Graciela Rodríguez 22 MAR 2026 - 18:32h.

Sus nuevas canciones repasan su vida, hasta la madurez personal y artística de hoy

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Ana Torroja vuelve con fuerza con su séptimo disco en solitario, que ha salido a la venta este viernes: 'Se ha acabado el show'. Así ha titulado el álbum, aunque el espectáculo para nada se ha acabado. Hemos hablado con la artista y todavía le queda mucho por contar.

En la maleta de Ana Torroja está la esencia de su identidad como solista. "Mi experiencia desde Mecano, la no despedida. Tuve que tomar una decisión difícil, seguir o dedicarme a otra cosa", dice la cantante.

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"He encontrado de nuevo ilusión y energía", confiesa la cantante

Uno de los 10 temas de su álbum más íntimo. "Ha salido un disco bastante catártico y las sesiones de composición eran terapéuticas, no sólo para mí, también para los autores con los que componía".

Canciones que repasan su vida, hasta la madurez personal y artística de hoy. La artista siente que encaja en el contexto musical actual. "Estoy abierta a todo y me gusta aprender de otras generaciones y músicas", asegura Torroja sobe esta nueva etapa en la que se encuentra.

Así que el fin del show sólo es el título del disco. "He encontrado de nuevo ilusión y energía", afirma.

Ana Torroja vuela libre y sin límites.