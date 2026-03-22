Cayetana Guillén Cuervo recupera la amistad de Amaia Montero tras perder a su madre, Gemma Cuervo

La emoción de Cayetana Guillén Cuervo al recordar a su madre, Gemma Cuervo, a las puertas del tanatorio: "Ha dejado un amor infinito"

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Hace una semana que el mundo de la interpretación despedía a la inolvidable Gemma Cuervo. Cayetana Guillén decía adiós a su madre, a su pilar, al lugar donde volver, como ella misma expresó a las puertas del tanatorio de La Paz minutos antes de darle el último adiós junto a sus hermanos, Fernando y Natalia, y arropada por numerosos rostros conocidos, amigos que no quisieron fallar en un momento tan complicado.

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La familia Guillén Cuervo recibía durante todo el domingo 15 de marzo el apoyo y el cariño de su entorno más cercano. Amigos como Paz Vega, María Adanez, Fernando Tejero, los hermanos Caballero o Fernando Tejero acudían hasta el tanatorio madrileño para dar el último adiós a la actriz y arropar a sus hijos.

Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo retoman su amistad

Sin embargo, destacó la ausencia de Amaia Montero. Quizá la suya era la presencia más esperada, pero el distanciamiento de ambas 'hermanas de vida' parecía justificar que la artista no arropase a la actriz en un día tan triste. Al menos de cara a la galería.

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Gracias a las redes sociales se ha podido comprobar que el distanciamiento entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero está más que salvado y, parecer ser, que las dos han recuperado su amistad.

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La cantante de La Oreja de Van Gogh ha vuelto a seguir a la intérprete en su cuenta oficial de Instagram, lo que supone la confirmación de una noticia que se esperaba con anhelo desde hace más de un año.

El distanciamiento entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo

Fue hace un año cuando Cayetana Guillén Cuervo, feliz por el regreso de su amiga a sus inicios musicales, confirmaba lo que era casi un secreto a voces: que Amaia volvía a coger las riendas del grupo vasco en detrimento de Leire Martínez.

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"Yo lo sé desde hace mucho, pero se lo prometí, es que no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie", desvelaba la actriz con su habitual naturalidad.

Y añadía cómo su amiga le había hecho prometer incluso por su ahijado -el hijo de Cayetana-, que no se lo diría absolutamente a nadie, precisamente para evitar filtraciones.

La intención de Guillén Cuervo fue interpretada por la cantante como una traición, cuya primera reacción fue dejar de seguirla en redes. Desde entonces, las amigas marcaron distancia en su relación.

No fue hasta seis meses después, en octubre de 2025, cuando LODVG anunció 'oficialmente' que Amaia volvía a ser su voz tras la polémica salida de Leire Martínez un año antes. Durante todo el tiempo la postura de la hija de Fernando Guillén y Gemma Cuervo siempre fue la misma: no volver a pronunciar una palabra sobre el tema respetando el deseo de Amaia de que su entorno más cercano no hable sobre ella.

Pues bien, tras este bache en su relación y tras sufrir el fallecimiento de Gemma Cuervo, las aguas entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo parece que se han calmado y ambas han retomado su relación de amistad.