Luz Casal es una de las voces más reconocibles de la música contemporánea española

Bajo el título ‘La voz que atraviesa décadas’, la artista gallega ha sido la encargada de abrir esta segunda edición

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El majestuoso Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote, encendió de nuevo sus luces. Tras el éxito de la primera edición con figuras de la talla de Iñaki Gabilondo o Elsa Punset , el ciclo de encuentros Cangrejos Albinos regresó este 2026 con una madrina de excepción: la incombustible Luz Casal. Bajo el título ‘La voz que atraviesa décadas’, la artista gallega ha sido la encargada de abrir esta segunda, en una charla íntima y profunda con la periodista de Informativos Telecinco Ángeles Blanco, conductora de este ciclo de eventos.

Luz Casal no solo es una de las voces más reconocibles de la música contemporánea española; es un símbolo de resiliencia y evolución constante. En este encuentro, el público tendrá el privilegio de conocer de cerca su relación con la música, sus procesos creativos y sus aprendizajes de vida. Una mirada introspectiva a lo que significa dedicar una vida entera al arte.

Su particular voz, de marcada personalidad, ha acompañado a varias generaciones. Títulos como ‘Piensa en mí’, ‘No me importa nada’, ‘Entre mis recuerdos’, o ‘Te dejé marchar’, representan la banda sonora de la memoria de nuestro país, aunque también han traspasado fronteras y de alguna manera se han convertido en verdaderos himnos.