telecinco.es 17 MAR 2026 - 15:06h.

Luz Casal inaugura este sábado 21 de marzo en el auditorio de los Jameos del Agua, una nueva temporada del ciclo de conferencias ‘Cangrejos Albinos’

La cantante hablará de su trayectoria profesional, su relación con la música y los aprendizajes acumulados tras décadas en los escenarios

Las entradas ya están disponibles en cangrejosalbinos.com . No pierdas la oportunidad de formar parte de este diálogo transformador en un entorno inigualable.

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El majestuoso auditorio de los Jameos del Agua se prepara para encender de nuevo sus luces. Tras el éxito de la primera edición con figuras de la talla de Iñaki Gabilondo o Elsa Punset, el ciclo de encuentros Cangrejos Albinos regresa este 2026 con una madrina de excepción: la incombustible Luz Casal.

Bajo el título ‘La voz que atraviesa décadas’, la artista gallega será la encargada de abrir esta segunda entrega el próximo 21 de marzo a las 20:00 horas, en una charla íntima y profunda con la periodista Ángeles Blanco, conductora de este ciclo de eventos.

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Luz Casal, el alma de una leyenda que viaja hasta el ciclo Cangrejos Albinos

Luz Casal no solo es una de las voces más reconocibles de la música contemporánea española; es un símbolo de resiliencia y evolución constante. En este encuentro, el público tendrá el privilegio de conocer de cerca su relación con la música, sus procesos creativos y sus aprendizajes de vida. Una mirada introspectiva a lo que significa dedicar una vida entera al arte.

Su particular voz, de marcada personalidad, ha acompañado a varias generaciones. Títulos como ‘Piensa en mí’, ‘No me importa nada’, ‘Entre mis recuerdos’, o ‘Te dejé marchar’, representan la banda sonora de la memoria de nuestro país, aunque también han traspasado fronteras y de alguna manera se han convertido en verdaderos himnos.

Con una veintena de discos a sus espaldas e importantes galardones que han reconocido su excelencia, Luz Casal es el ejemplo perfecto de artista que ha sabido unir el Rock, el pop y el bolero de forma impecable.

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Será sin duda una cita imprescindible para escuchar esa voz necesaria que, década tras década, nos susurra al oído nuestra propia historia.

Cangrejos Albinos: Un compromiso con Lanzarote y La Graciosa

Esta edición de "Cangrejos Albinos" llega con una novedad fundamental: su vertiente solidaria. El evento deja de ser solo un espacio de reflexión para convertirse en un motor de cambio social.

Entradas con causa: Por un precio simbólico de 10 euros, los asistentes no solo aseguran su butaca en el icónico entorno volcánico, sino que contribuyen directamente a la comunidad. Recaudación íntegra: Todo el dinero obtenido se destinará a proyectos locales en áreas como la inclusión social, la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables y la preservación del patrimonio natural de las islas. El público decide: Al finalizar el ciclo, serán los propios asistentes quienes voten para elegir qué proyecto social recibirá los fondos, garantizando una transparencia total.

El inicio de un calendario de altura

La cita con Luz Casal es solo el primer plato de un menú cultural excepcional para este 2026. Tras ella, el escenario de los Jameos recibirá a:

Quique Dacosta (2 de mayo) para hablar de gastronomía y territorio.

(2 de mayo) para hablar de gastronomía y territorio. Carolina Marín (26 de septiembre) sobre la fortaleza mental en el deporte.

(26 de septiembre) sobre la fortaleza mental en el deporte. Paco León (14 de noviembre) para cerrar el ciclo analizando el humor como herramienta social.

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Con esta nueva entrega, Cangrejos Albinos se consolida como mucho más que un ciclo de charlas; es un espacio de pensamiento y archivo emocional donde el diálogo, la cultura y la conciencia social se encuentran en el corazón volcánico de Lanzarote. Un foro abierto que, a través de sus protagonistas, nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo podemos contribuir a un futuro mejor para nuestra comunidad y nuestro entorno.

Las entradas para ver a Luz Casal y formar parte de este diálogo transformador ya están disponibles en cangrejosalbinos.com