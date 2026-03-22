Graciela Rodríguez 22 MAR 2026 - 12:35h.

Nasser Rabah es uno de los principales poetas palestinos actuales y ha publicado varios libros de poemas

Emotivo homenaje en una playa británica a Hind Rajab, la niña palestina de cinco años que fue asesinada en Gaza por el Ejército israelí

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Hoy es el Día Mundial de la Poesía, una jornada para promover la lectura, escritura y enseñanza de este género literario. La poesía es arte, es desahogo; un bálsamo para momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo.

La voz de Nasser Rabah, poeta que sobrevive en Gaza, se escucha más allá de las bombas. El lenguaje poético llega como un refugio. "Cuando necesitas algo que realmente haga justicia a lo que estás sintiendo. Cuando todo lo demás falla, es el último salvavidas", afirma Iosu Atalaya, editor de Urdimbre. "La belleza termina siendo un refugio frente a ese dolor. Se le da forma al dolor, nos ayuda a ubicarlo y eso nos ayuda a sentir", añade.

Y a sentir de manera colectiva. "Sobre todo nos ayuda no tanto a cambiar el mundo, sino a empujar a esas personas que tienen, que tenemos que cambiar el mundo", dice Miguel Ángel Vázquez, poeta y agitador cultural en La Imprenta.

Un nexo de unión en tiempos de oscuridad.

Nasser Rabah es uno de los principales poetas palestinos actuales y ha publicado varios libros de poemas en árabe, español, inglés y francés. Su voz ha cobrado fuerza desde que estalló esta guerra, en octubre de 2023.