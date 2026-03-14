Hind Rajab fue asesinada junto a sus dos tíos y cuatro primos por el Ejército israelí en Gaza el 29 de enero de 2024

El rostro de la niña Hind Rajab protagoniza una lona gigante de 55 metros, en apoyo al pueblo palestino

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Un grupo de activistas ha desplegado en la playa de Somorrostro (Barcelona) un retrato gigante de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió durante la guerra de Gaza. En la imagen se ve a la menor sonriente con su pelo largo ondulado. Al lado de su rostro se puede leer las palabras que dijo aquel día que estuvo hablando con emergencias: "Tengo miedo. Venid a por mí, por favor".

Hind Rajab fue asesinada junto a sus dos tíos y cuatro primos por el Ejército israelí en Gaza el 29 de enero de 2024. La acción, impulsada por la organización Avaaz, ha convertido su imagen en un símbolo del sufrimiento de los niños en la Franja de Palestina.

“Dibujar a Hind en la arena significa que, incluso si intentan borrar la verdad, esta regresará. Si el mar se la lleva, será escrita de nuevo”, asegura Wesam Hamada, la madre de Hind.

"Los niños de Gaza no piden compasión. Piden su derecho a vivir", sostiene la madre de la niña

El mundo conoció la voz de Hind Rajab a través de la llamada de auxilio que realizó a los servicios de emergencias. Su madre defiende que, en su discurso, lleva "la voz de Hind Rajab y la voz de los niños de Gaza que no pueden gritar, que no pueden ser escuchados". "Los niños de Gaza no piden compasión. Piden su derecho a vivir. A dormir sin miedo. A jugar sin bombas. A crecer, simplemente a crecer", sentencia.

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Desde su asesinato, los homenajes a esta pequeña se han multiplicado. Además de este retrato en Barcelona, una fundación que lleva su nombre -y que tiene su sede en Ginebra- se dedica a reunir pruebas y presentar denuncias en distintos países contra soldados israelíes acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza.

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'La voz de Hind Rajab', la película nominada a los premios Oscar 2026

La historia de Hind Rajab también ha inspirado en el ámbito de la música y del cine. El más conocido es 'La voz de Hind Rajab', una obra nominada a los premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional. Aquí se reconstruye el dramático evento desde la perspectiva de los operadores de la Media Luna Roja palestina.

La súplica de Hind Rajab quedó grabada en la memoria de Omar Alqam, paramédico de la PRCS y uno de los operadores de la línea de emergencia que recibió la llamada. "No olvidaré ese día mientras viva. Cuando escuché la voz de Hind, no era solo una llamada de emergencia; escuché la voz de una niña atrapada en el miedo, tratando de comprender por qué sucedía todo esto a su alrededor", le confesó al medio 'France 24'.

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"Están muertos", aseguraba la pequeña al otro lado del teléfono, rodeada de los cuerpos inmóviles de sus dos tíos y de sus cuatro primos.

Su prima fue la primera en contactar con emergencias

Una de sus primas, Layan Hamada, de 15 años, había sido la primera en contactar a la PRCS minutos antes. En ese momento, Hind y ella habían sobrevivido a un primer ataque israelí y la adolescente llamó a los paramédicos. Ella les dijo que "el tanque estaba justo a su lado" y que "le estaban disparando". En el audio difundido por el servicio de emergencias palestino se escuchó una ráfaga de disparos y el grito de la joven antes de apagarse.

Alqam admite que "una de las cosas más duras es saber la ubicación de la persona herida y ser incapaz de llegar a ella debido a los bombardeos o las restricciones de seguridad". Tres horas después de recibir la primera llamada, la PRCS logró el permiso del Ejército israelí para enviar una ambulancia, pero ya era demasiado tarde.