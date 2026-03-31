El tour del popular artista dominicano supondrá un nuevo reencuentro con su público español, previsto para este 2026

Maroon 5, Juan Luis Guerra, Ms. Lauryn Hill y Omar Courtz en el Granca Live Fest 2026

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Juan Luis Guerra ha anunciado su vuelta a España con una gira que tendrá lugar este 2026. El popular artista, acompañado de su inseparable banda Juan Luis Guerra 4.40, protagonizará una serie de actuaciones que se perfilan como algunos de los grandes eventos musicales del año.

Este tour supondrá un nuevo reencuentro con el público español, con el que mantiene una relación muy especial desde hace años gracias a sus multitudinarios conciertos y a la gran popularidad de su repertorio musical.

Las actuaciones comenzarán el 3 de julio en Gran Canaria, dentro del prestigioso Granca Live Fest, y continuarán después por otras ciudades clave del circuito español.

Las fechas y las entradas

El recorrido incluye seis conciertos confirmados entre festivales y grandes escenarios al aire libre, donde el cantante dominicano interpretará algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

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En concreto, las fechas anunciadas para su gira española son durante todo el mes de julio. Además de en Gran Canaria, continuará el 5 de julio en el Icónica Fest de Sevilla; el día 10 en el Recinto Son Fusteret de Palma de Mallorca; el día 12 en el Campo de Fútbol Municipal Baltar de Sanxenxo; el día 18 en el Espacio Norte de Murcia; y el día 22 en el Tarraco Arena de Tarragona.

Los seguidores que quieran asistir a alguno de estos conciertos ya pueden adquirir sus entradas a través de la página web de la promotora encargada de la gira, SFX Events.

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Todo apunta a que la demanda será elevada, teniendo en cuenta que en sus anteriores visitas al país muchas de sus actuaciones agotaron localidades en tiempo récord.

El repertorio previsto para esta gira incluirá algunos de los grandes clásicos que han marcado la carrera del artista. Canciones tan populares como 'Ojalá que llueva café', 'La bilirrubina', 'Bendita tu luz', 'Frío, frío' o 'Bachata rosa' volverán a sonar en directo.

Cabe recordar que, a lo largo de los años, España se ha convertido en uno de los países más importantes para el cantante. Sus shows en Madrid, Barcelona o Sevilla han reunido a miles de personas y han demostrado el fuerte arraigo de su música entre el público español. Y es que, con una trayectoria que supera los 40 años, Guerra es considerado uno de los grandes nombres de la música latina.