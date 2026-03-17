Maroon 5, Juan Luis Guerra, Ms. Lauryn Hill y Omar Courtz en el Granca Live Fest 2026

El festival celebrará su quinto aniversario con una jornada extra el domingo 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria

Entre los artistas invitados destacan Hauryn Hill, Juan Luis Guerra, Omar Courtz y Maroon 5

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Gran CanariaEl Granca Live Fest anuncia sus últimas incorporaciones para 2026: Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Omar Courtz y Maroon 5 completan el cartel de la próxima edición. La actuación de la banda estadounidense no solo cierra la programación, sino que añade una jornada extra el domingo 5 de julio para celebrar el quinto aniversario del festival.

El evento se celebrará del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, reuniendo a grandes nombres de la música internacional, del pop en español y de la nueva escena urbana en uno de los encuentros musicales más importantes del verano en España.

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Ms. Lauryn Hill, jueves 2 de julio

Ms. Lauryn Hill, ganadora de cinco premios Grammy y autora del histórico The Miseducation of Lauryn Hill, considerado uno de los discos más influyentes de la música contemporánea, será la protagonista de la jornada inaugural.

La artista estadounidense revolucionó el hip-hop, el soul y el R&B con un sonido y una voz que marcaron a toda una generación, y su legado continúa inspirando a músicos de todo el mundo. Su actuación abrirá el festival con una de las figuras más respetadas e influyentes de la música internacional.

Juan Luis Guerra y Omar Courtz, viernes 3 de julio

El viernes 3 de julio estará encabezado por Juan Luis Guerra, icono global de la música latina, con más de 30 millones de discos vendidos, 22 premios Grammy y Latin Grammy y una carrera de más de cuatro décadas llevando la bachata y el merengue a escenarios de todo el planeta.

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Su música mantiene además un vínculo especial con Canarias, donde cada visita se convierte en una auténtica celebración colectiva.

Junto a él actuará Omar Courtz, una de las voces más destacadas de la nueva generación de la música urbana latina, con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones con artistas de renombre internacional.

Jornada adicional con Maroon 5, domingo 5 de julio

Para celebrar su quinto aniversario, el festival añade una jornada extra el domingo 5 de julio.

Maroon 5, liderados por Adam Levine, es una de las bandas de pop más exitosas del siglo XXI, con más de 100 millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en streaming en todo el mundo. El grupo cerrará el festival con un repertorio lleno de éxitos globales como Moves Like Jagger, Sugar, This Love o She Will Be Loved.

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Esta jornada especial contará también con artistas canarios invitados, reforzando la presencia del talento local.

Todas las personas que dispongan de abono de tres días podrán disfrutar de la jornada del domingo de manera gratuita, ampliando así su experiencia en el festival.

Entradas y abonos

Los abonos y entradas de día estarán disponibles desde el miércoles 18 de marzo a las 12:00 horas en Canarias (13:00 en la península) a través de la web oficial: www.grancalivefest.es

Impacto del festival

Desde 2022, el Granca Live Fest se ha consolidado como el mayor festival de música de Canarias y una de las citas culturales más importantes del verano en España.

En sus cuatro primeras ediciones ha reunido a más de 225.000 asistentes procedentes de 50 países, generando un impacto económico de 95 millones de euros y más de 6.000 empleos directos.

El festival ha acercado a Canarias a grandes nombres del circuito global y, en muchos casos, ha traído por primera vez al archipiélago a artistas de renombre internacional, consolidando a las islas como un destino cultural de referencia. Este crecimiento ha sido impulsado por la promotora New Event, responsable del festival y de proyectar a Canarias en el mapa de los grandes eventos musicales internacionales.

Cartel completo Granca Live Fest 2026

Jueves 2 de julio Ms. Lauryn Hill, Dani Fernández, Viva Suecia, PtaZeta, PlayaCoco, Toni Bob

Viernes 3 de julio Juan Luis Guerra, Omar Courtz, Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Conjurer, Wendy Ruiz

Sábado 4 de julio Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín, Grupo Frontera, Agua del Chorro, Dani Calero, Quique Serra

Domingo 5 de julio — 5º aniversario Maroon 5, junto al talento canario: Monkey Faces, Click&Roll y Toni Bob

Un festival que genera expectación… y auténticos detectives musicales

La enorme expectación generada en torno al anuncio final del cartel se reflejó también en redes sociales, donde las pistas compartidas por el festival dieron lugar a numerosas teorías y análisis entre los seguidores. Muchos fans lograron acertar —o acercarse mucho— a los nombres que faltaban por anunciar, demostrando el entusiasmo y la implicación de la comunidad del Granca Live Fest.

Ese mismo interés llevó también a que algunos medios se adelantaran a publicar información sobre los artistas antes del anuncio oficial, reflejo del creciente impacto del festival y de la atención que despierta cada novedad de su programación.

Con el misterio ya resuelto, el Granca Live Fest se prepara para celebrar en 2026 su quinto aniversario con cuatro días de música en directo y un cartel que reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama internacional.

Granca Live Fest cuenta con el apoyo de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, IQOS, Binter, Fred. Olsen Express, Coca-Cola, Cajasiete, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.