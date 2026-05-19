El actor ha vuelto a pronunciarse en medio de las informaciones que apuntaban a su supuesta delicada situación económica

Antonio Banderas niega que esté "arruinado" y explica la gestión de su teatro en Málaga a través de un comunicado: "Estoy a tope"

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La polémica alrededor de Antonio Banderas ha estallado en los últimos días después de que varias informaciones apuntaran a que el actor atravesaría una supuesta situación económica complicada a raíz de las pérdidas acumuladas por el Teatro del Soho CaixaBank, el ambicioso proyecto cultural que impulsó en Málaga y al que lleva años entregado en cuerpo y alma.

Las cifras que han trascendido, que hablan de un déficit superior a los 2,5 millones de euros, desataron todo tipo de rumores sobre una presunta ruina financiera del intérprete malagueño.

Ante la situación, Banderas decidió responder públicamente y zanjar los rumores. Lo hizo a través de un comunicado difundido en redes sociales en el que defendía su proyecto teatral y dejaba claro que las pérdidas económicas forman parte de una apuesta artística que él mismo asumió desde el principio.

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En medio de la polémica, ha vuelto a pronunciarse durante su aparición en la IV edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España este pasado lunes, 18 de mayo.

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El actor ha aprovechado para desmontar las teorías sobre una posible bancarrota con un dato muy concreto: la subida salarial que acaba de aplicar a su plantilla. Este ha sido uno de los detalles que más ha sorprendido.

"Fíjate, si yo estuviera arruinado, no les hubiera subido el sueldo como lo he hecho hace cuatro semanas, pero no solamente les he subido, 18%, es decir, estamos muy contentos con nuestros trabajadores", ha revelado, trasladando así el porcentaje exacto de la subida.

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La cifra no ha pasado desapercibida, y el aumento en los salarios de sus empleados se ha convertido en el principal argumento del actor para desmontar cualquier teoría sobre problemas financieros personales.

Los detalles del comunicado

"Hola amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", explicaba el actor, visiblemente molesto por el eco mediático que han tenido estas informaciones.

Banderas también reivindicó el carácter cultural y artístico del Teatro del Soho CaixaBank, insistiendo en que nunca fue concebido como un negocio y que su prioridad siempre ha sido apostar por producciones de máxima calidad, incluso aunque eso implique asumir importantes costes económicos.

"El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema", continuaba.

Asimismo, el actor indicó que, "si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil", sin embargo, señaló: "He preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera".

Y zanjó: ·El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope. Y soy amenazantemente feliz. Hasta la vista babies".