Guitarricadelafuente revoluciona la Puerta del Sol con un concierto sorpresa donde ha presentado su nueva canción

Guitarricadelafuente enseña sus raíces en 'Spanish Leather': "Disfruto de mi edad y de mi cuerpo"

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Guitarricadelafuente ha hecho enloquecer a cientos de fans que han acudido al concierto sorpresa que ha ofrecido la tarde de este jueves en la Puerta del Sol de Madrid, donde no solo su presencia ya ha sorprendido a todos los presentes sino que ha querido hacerles un regalo a todos ellos.

Durante este concierto tan improvisado ha presentado sus nuevos temas. Inesperado, por sorpresa y ofreciendo novedades, así ha sido el breve concierto del artista en el centro de Madrid. El cantante ha conseguido llenar todo el aforo del lugar pese a la sorpresa que ha sido verle actuar en Madrid.

Y más siendo un concierto totalmente gratuito, algo que ha ocurrido muy pronto por la gran cantidad de seguidores que se han congregado para escuchar al cantante. El kilómetro cero se ha convertido en un gran escenario improvisado. Hace unas horas que el artista anunciaba que iba a estar en la Puerta del Sol, en Madrid en sus historias de Instagram. Avisaba a sus fans con poco margen de movimiento, pero aún así, a muchos de ellos les ha dado tiempo a ocupar los mejores sitios para ver de cerca al artista.

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Además, también ha subido una parte de ese concierto. Justo en el momento donde cantaba su nueva canción que estrenaba también de esta manera, por sorpresa y que ya han podido escuchar cientos de personas en primicia más todos sus seguidores.

Aunque ha sido una actuación breve, Guitarricadelafuente ha hecho un repaso por todo su álbum ‘Spanish Leather’, sonando ‘Port Pelegrí’, ‘Tramuntana’ y ‘Full time papi’. Himnos que han levantado la locura entre todos los que han tenido la suerte de poder asistir a esta sorpresa.

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En Barcelona ha ocurrido lo mismo, pero ha sido Nathy Peluso la que ha sido la protagonista en la plaza Catalunya de Barcelona. Además, Disiz ha actuado en París (Francia); Kim Petras, en Berlín (Alemania); Chase & Status y Lancey Faux, en Manchester (Reino Unido), y Mahmood, en Milán (Italia), y se harán presentaciones en Múnich (Alemania), Viena (Austria), Lisboa (Portugal), Rotterdam (Países Bajos), Copenhague (Dinamarca) y Helsinki (Finlandia).